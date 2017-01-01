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    Новый тренд сети: голопопые путешественники взорвали Instagram

    • Сьогодні, 16:06
    • Розсилка

    Необычный флешмоб покоряет мир

    Все больше и больше путешественников присоединяются к новому сетевому флешмобу, выкладывая фото со спущенными штанами на фоне мировых достопримечательностей.

    В Instagram набирает популярность аккаунт cheekyexploits, в котором пользователи выкладывают снимки из путешествий с оголенной «пятой точкой».

    Лозунг страницы гласит: «Сделаем мир счастливее с помощью задниц. Распространяем любовь!». Конечно совершенно не понятно, как именно вид оголенной «пятой точки»  влияет на мир, но то, что новый флешмоб стал невероятно популярным среди путешественников это факт. На страницу cheekyexploits уже более 33 тысяч подписчиков.

    В Instagram-аккаунте собраны голопопые селфи, сделанные на фоне достопримечательностей и пейзажей Франции, Бразилии, Австралии, ЮАР и, конечно же, чопорной Великобритании. Одним словом, если вы собрались в отпуск - голопопое фото с вас!

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    Новый тренд сети: голопопые путешественники взорвали Instagram
    Новый тренд сети: голопопые путешественники взорвали Instagram
    Новый тренд сети: голопопые путешественники взорвали Instagram
    Новый тренд сети: голопопые путешественники взорвали Instagram
    Новый тренд сети: голопопые путешественники взорвали Instagram
    Новый тренд сети: голопопые путешественники взорвали Instagram
    Новый тренд сети: голопопые путешественники взорвали Instagram
    Новый тренд сети: голопопые путешественники взорвали Instagram
    Новый тренд сети: голопопые путешественники взорвали Instagram


    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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