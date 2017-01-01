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    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами

    • Сьогодні, 15:22
    • Розсилка

    Новая коллекция бренда Lara Quint вышла под названием «Мечты».

    Дизайнер Лара Томащук вдохновлялась теплыми воспоминаниями из детства. Главной деталью линейки стали завязки в виде лепестков и листьев.

    В сезоне весна-лето автор предлагает девушкам свободные силуэты пастельных тонов. Юбки макси соединились с удлиненными рубашками, украшеные большим цветком на стебле. Платья создали с завязками посередине, что дает визуальный эффект разграничения и обнажает живот.

    Для любительниц геометрических фигур, Лара скроила юбки в форме трапеции с большими лепестками. На вверх предлагает асимметричный короткий топ на одно плечо.

    Все вещи имеют функцию трансформации. Такой прием позволяет играть с объемами и формами. Вещи можно носить наизнанку.

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    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами
    Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами

    Джерело: Gazeta.ua

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