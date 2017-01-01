Новый тренд украинской моды: платья и юбки с разрезами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новая коллекция бренда Lara Quint вышла под названием «Мечты».

Дизайнер Лара Томащук вдохновлялась теплыми воспоминаниями из детства. Главной деталью линейки стали завязки в виде лепестков и листьев.

В сезоне весна-лето автор предлагает девушкам свободные силуэты пастельных тонов. Юбки макси соединились с удлиненными рубашками, украшеные большим цветком на стебле. Платья создали с завязками посередине, что дает визуальный эффект разграничения и обнажает живот.

Для любительниц геометрических фигур, Лара скроила юбки в форме трапеции с большими лепестками. На вверх предлагает асимметричный короткий топ на одно плечо.

Все вещи имеют функцию трансформации. Такой прием позволяет играть с объемами и формами. Вещи можно носить наизнанку.

Джерело: Gazeta.ua