Новый взгляд на цвет: одежда и еда в одном тоне
- Сьогодні, 11:06
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Теперь только так будем выбирать еду
Фотограф Келси МакКлеллан и стилист Мишель Магуайр представили необычную съемку «Wardrobe Snacks», в которой еда подобрана в цвет одежде.
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На создание фотосессии их вдохновили окружающие, которые едят в различных местах - кто-то обедает на лавочке в парке, другие перекусывают за просмотром телевизора, а третьи едят просто в транспорте.
Фотограф говорит, что многие блюда мы связываем с каким-то цветом, благодаря воспоминаниям. Например, в детстве он завтракал хлопьями с розовых тарелок, и именно этот цвет заставлял его думать о завтраке.
Джерело: Pink