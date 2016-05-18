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    Новый взгляд на цвет: одежда и еда в одном тоне

    • Сьогодні, 11:06
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    Теперь только так будем выбирать еду

    Фотограф Келси МакКлеллан и стилист Мишель Магуайр представили необычную съемку «Wardrobe Snacks», в которой еда подобрана в цвет одежде.

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    На создание фотосессии их вдохновили окружающие, которые едят в различных местах - кто-то обедает на лавочке в парке, другие перекусывают за просмотром телевизора, а третьи едят просто в транспорте. 

    Фотограф говорит, что многие блюда мы связываем с каким-то цветом, благодаря воспоминаниям. Например, в детстве он завтракал хлопьями с розовых тарелок, и именно этот цвет заставлял его думать о завтраке. 

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    Новый взгляд на цвет: одежда и еда в одном тоне
    Новый взгляд на цвет: одежда и еда в одном тоне
    Новый взгляд на цвет: одежда и еда в одном тоне
    Новый взгляд на цвет: одежда и еда в одном тоне
    Новый взгляд на цвет: одежда и еда в одном тоне
    Новый взгляд на цвет: одежда и еда в одном тоне
    Новый взгляд на цвет: одежда и еда в одном тоне
    Новый взгляд на цвет: одежда и еда в одном тоне
    Новый взгляд на цвет: одежда и еда в одном тоне
    Новый взгляд на цвет: одежда и еда в одном тоне
    Новый взгляд на цвет: одежда и еда в одном тоне

    Джерело: Pink

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    фотограф
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