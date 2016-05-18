Новый взгляд на цвет: одежда и еда в одном тоне

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Теперь только так будем выбирать еду

Фотограф Келси МакКлеллан и стилист Мишель Магуайр представили необычную съемку «Wardrobe Snacks», в которой еда подобрана в цвет одежде.

На создание фотосессии их вдохновили окружающие, которые едят в различных местах - кто-то обедает на лавочке в парке, другие перекусывают за просмотром телевизора, а третьи едят просто в транспорте.

Фотограф говорит, что многие блюда мы связываем с каким-то цветом, благодаря воспоминаниям. Например, в детстве он завтракал хлопьями с розовых тарелок, и именно этот цвет заставлял его думать о завтраке.

Джерело: Pink