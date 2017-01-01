Нью-йоркский флорист превращает городские урны в гигантские цветочные вазы

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Льюис Миллер дарит цветам, которые остаются после оформленных его студией мероприятий, вторую жизнь.

Несколько месяцев назад американский флорист Льюис Миллер запустил проект Flower Splashes («Цветочные вспышки»), в рамках которого он и сотрудники его компании украшают улицы Нью-Йорка яркими конструкциями из живых цветов, пишет My Modern Met. Для работ Миллер использует растения, остающиеся после различных мероприятий, оформлением которых занималась его студия: флористы украшают урны и различные городские объекты вроде статуй и скульптур, расположенных в разных районах.

«Подарить цветы жителям Нью-Йорка — это простая идея, о которой я думал несколько последних лет, — говорит Миллер. — Я работаю в сфере, где царят цветы и фантазия, а моя работа состоит в том, чтобы превратить ключевые моменты жизни клиентов во что-то радостное и запоминающееся. С помощью этого проекта мне хотелось подарить те же эмоции и ощущения обычным жителям города и туристам, решившим посетить Нью-Йорк».

Джерело: Bird In Flight