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    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты

    • Сьогодні, 15:44
    • Розсилка

    Этот необычный фотопроект Дженн Акерман и Тима Грубера позволит нам заглянуть за кулисы конкурсов красоты «Мисс США» и «Мисс Вселенная»

    Конкурсы красоты уже давно стали символом Запада, несмотря на то, что некоторые считают их лживым соревнованием для девушек-пустышек.

    Мир конкурсов красоты — это мир, в котором силиконовые импланты и пластические операции стали нормой, а судьбу конкурсанток решает не всегда объективное жюри.

    Фотопроект «Мисс» посвящен этим девичьим соревнованиям, которые он исследует через призму восхищения, уважения, благоговейности и печали. Проект позволяет зрителю заглянуть за кулисы двух крупнейших в мире конкурсов красоты — «Мисс США» и «Мисс Вселенная». Здесь вы увидите соперничество, товарищество, боль и решительность участниц, пытающихся получить то, о чем большинство девушек в мире только мечтает.

    Этот проект покажет вам мир ленточек, худобы, макияжа, локонов и высоких каблуков — и все, на что девушки готовы пойти ради чести стать новой «Мисс» года.

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    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты
    О чем молчат модели. Как выглядит закулисье конкурсов красоты

    Джерело: telegraf.com.ua

    США
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