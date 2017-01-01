Обнаженная грудь в блестках: новый бьюти-тренд сезона взорвал сеть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На обнаженную грудь девушки сыплют блестки и клеят камни

Сеть захватывает новый яркий тренд - блестящая грудь. На обнаженную грудь девушки сыплют блестки и клеят камни. Чтобы создать целостную картину, остатки тела закрашивают краской, соответствующей цвету декора.

В соцсетях фотографии с блестящим трендом выставляют с хэштегом #bejazzled boobs.

Первой новый дизайн представила Мия Кеннингтон - английская художница из группы художников The Gypsy Shrine. Работает над созданием «блестящих образов» для гостей различных фестивалей, рисуя на их телах с помощью глиттер.

Для девушек, не желающих обнажаться, предложила наносить дизайн на зону декольте. Также для яркости автор создает миниатюрные композиции из камней на лице. Довершает образ макияж в избранных цветах с блестками.

Джерело: Gazeta.ua