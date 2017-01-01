Обнаженные плечи и дизайнерские наряды: день вышиванки в Верховной Раде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виктория Сюмар

В третий четверг мая украинцы отмечают всемирный день вышиванки. Народные избранницы уже по традиции в этот день красуются друг перед другом эксклюзивными нарядами и делают патриотичные фото на память

18 мая в Украине проходит всемирный день вышиванки. Праздник отмечают каждый третий четверг мая вот уже 11 лет, и только в последние годы он приобрел такие колоссальные масштабы. Инициатором акции стала Леся Воронюк, которая в один прекрасный день предложила Черновицкому студенчеству прийти в вышиванках на пары. С тех пор украинцы по всему миру надевают национальную одежду в поддержку украинских культурных ценностей и памяти о традициях. Иностранцы также присоединяются к празднованиям, дабы выразить свою солидарность с украинцами и поддержку национальным идеям независимой Украины. Верховная Рада наравне с остальными украинцами в этот день наряжается в вышиванки, демонстрируя свои патриотические настроения. Ведь кому как ни женщинам свойственна эта любовь ко всему изысканному, стильному и пропитанному лоском. В этом году самой яркой стала женская часть депутатов ВР Украины.

Украинская писательница и политик Мария Матиос надела длинное вышитое платье с прямоугольными узорами, которые означают засеянную плодородную землю, а зеленый цвет, в свою очередь, является цветом растений и символизирует весну. Этот цвет для своего наряда также выбрала представительница партии «Удар» Ольга Белькова. Депутат пришла на свое рабочее место в красно-зеленой вышитой сорочке и красных брюках.

Красный цвет в национальном костюме олицетворяет радость, страсть и, конечно же, любовь. 26-летняя Алена Кошелева, которую журналисты прозвали самой сексуальной народной избранницей этого созыва, тоже предпочла цвет любви . Это и не удивительно, учитывая молодость девушки. Виктория Войцицкая от партии «Самопомощь» поддержала коллегу. Обе девушки пришли в Верховную Раду в длинных вышитых платьях красного цвета. Цвет душевного очищения и спокойствия принесла с собой Виктория Сюмар из партии «Народный Фронт». Темно-синее этническое платье от Виты Кин говорит о том, что девушка знает толк в дорогих и стильных вещах. Одежду от этого модельера выбирает сама жена президента Марина Порошенко. Цены на платья Виты Кин стартуют от 800-1000 евро. Людмила Денисова в своей любви к дизайнерским вещам не уступает своей коллеге по партии. Депутат выбрала вышитую блузу с обнаженными плечами.

Национальные наряды черного цвета надели сразу четыре народных избранницы: Елена Масорина, Ирина Подоляк, Ирина Костанкевич и депутат «Народного Фронта» Елена Бойко. Запланировано или нет, но эти леди выбрали самый настоящий цвет кормилицы земли.

Ирина Геращенко, Оксана Сыроед, Оксана Продан, Татьяна Рычкова и Светлана Войцеховская выбрали национальные белые сорочки, вышитые красными и черными орнаментами. Особо отметили пользователи в соцсетях вышиванку депутата «Самопомощь» Остриковой Татьяны. Наряд девушки состоит из разноцветных борщивских мотивов, которые очень гармонично вписались в ее образ.

Фоторепортаж корреспондента «Главком» Станислава Груздева.