«Обнажённые»: Шиничи Маруяма снял серию необыкновенных фотографий танцоров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Работая над фотосерией «Обнажённые» (Nudes), фотограф изобрёл новое направление в жанре ню.

В своих фотографиях Шиничи Маруяма запечатлел обнажённых танцоров в движении, но он отобразил не одно мгновение из танца, а попытался запечатлеть непрерывность движения и красоту человеческого тела, соединив тысячи кадров в едином изображении.

В результате создаётся впечатление, что на снимке скульптура.

Джерело: cameralabs.org