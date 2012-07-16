«Обнажённые»: Шиничи Маруяма снял серию необыкновенных фотографий танцоров
- Сьогодні, 12:05
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Работая над фотосерией «Обнажённые» (Nudes), фотограф изобрёл новое направление в жанре ню.
В своих фотографиях Шиничи Маруяма запечатлел обнажённых танцоров в движении, но он отобразил не одно мгновение из танца, а попытался запечатлеть непрерывность движения и красоту человеческого тела, соединив тысячи кадров в едином изображении.
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В результате создаётся впечатление, что на снимке скульптура.
Джерело: cameralabs.org