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    «Обнажённые»: Шиничи Маруяма снял серию необыкновенных фотографий танцоров

    • Сьогодні, 12:05
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    Работая над фотосерией «Обнажённые» (Nudes), фотограф изобрёл новое направление в жанре ню.

    В своих фотографиях Шиничи Маруяма запечатлел обнажённых танцоров в движении, но он отобразил не одно мгновение из танца, а попытался запечатлеть непрерывность движения и красоту человеческого тела, соединив тысячи кадров в едином изображении.

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    В результате создаётся впечатление, что на снимке скульптура.

    Джерело: cameralabs.org

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