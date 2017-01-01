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    Обратная сторона исламского Ирана: невероятные пейзажи и люди

    • Сьогодні, 12:53
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    Иран
    Иран

    Настоящий Иран и его жители кардинально отличаются от образа, созданного Западом

    Власти Ирана уже много лет пытаются противостоять «озападнению» страны, прививая людям консервативные исламские ценности. Корреспондент RFE\RL Эймос Чаппл, фотограф из Новой Зеландии, уже трижды был в ближневосточной стране, и по его словам, настоящий Иран и его жители кардинально отличаются от образа, созданного Западом.

    В своих путешествиях он не почувствовал ничего, кроме благосклонности и открытости. Невероятные пейзажи и не менее невероятные люди Ирана – в галерее.

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    Приграничная зона с Ираком. В 2009 году здесь арестовали трех американских туристов
    Пастух на ирано-иракской границе
    Слоган на бывшем здании американского посольства в Тегеране
    Вид на центр Тегерана из минарета мечети Сепахсалар
    Музей современного искусства в Тегеране
    Метро в Тегеране
    На тегеранском базаре
    Люди на улице города Машхад на границе с Афганистаном. Восток Ирана считается более консервативным, чем другие части страны
    Женщины фотографируют Тегеран
    Здание мавзолея аятоллы Хомени, лидера Иранской революции 1979 года, в Тегеране не могут достроить уже 25 лет
    Деревня Паланган на границе с Ираком. Большая часть ее жителей заняты на рыбной ферме поблизости или состоят в полувоенной милиции Басидж, которая отстаивает консервативные ценности революции 1979 года и противостоит озападнению страны
    Пастухи деревни Паланган ведут стадо овец на пастбище
    Курдская девочка из деревни Паланган. В горной местности склоны настолько крутые, что порой крыши домов используют как дворики соседи сверху
    Вдоль границы между Ираном и Ираком расположен регион Курдистан. Часто через горы из Ирака провозят контрабандный алкоголь – в Иране он запрещен. На черном рынке в Иране банку пива можно купить примерно за $10
    Мужчина моет плиты на крупнейшем тегеранском кладбище Бехеште-Захра. На нем также существует секция, посвященная падшим во время ирано-иракской войны. Раньше могилы там были окрашены в красный символизируя кровь мучеников
    Молодые люди дерутся с военными в метро Тегерана
    Сувенирная тарелка с изображением последнего шаха Ирана, которого свергли в феврале 1979
    Группа подростков на холме в Тегеране. Фотограф Эймос Чаппл говорит, что многие молодые иранцы испытывают стыд за свою страну и ее имидж заграницей
    После свержения иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, исламские революционеры распилили его статую пополам. Теперь тегеранцы каждый день проходят мимо ног Пехлеви по дороге к Саадабадскому дворцу
    Несмотря на то, что туристический поток в Иран увеличивается, один гид рассказал фотографу, что люди с Запада все еще боятся жесткой политики властей. На фото – мечеть Вакиль в иранском городе Шираз
    Обратная сторона исламского Ирана: невероятные пейзажи и люди

    Джерело: Крим.Реалії
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