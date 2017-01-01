Обратная сторона исламского Ирана: невероятные пейзажи и люди

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Иран

Настоящий Иран и его жители кардинально отличаются от образа, созданного Западом

Власти Ирана уже много лет пытаются противостоять «озападнению» страны, прививая людям консервативные исламские ценности. Корреспондент RFE\RL Эймос Чаппл, фотограф из Новой Зеландии, уже трижды был в ближневосточной стране, и по его словам, настоящий Иран и его жители кардинально отличаются от образа, созданного Западом.

В своих путешествиях он не почувствовал ничего, кроме благосклонности и открытости. Невероятные пейзажи и не менее невероятные люди Ирана – в галерее.