Объявлен победитель конкурса на лучший дизайн нового британского паспорта
- Сьогодні, 17:06
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За свой проект, символизирующий переходное состояние британского общества после Брекзита, Иэн Макфарлейн награжден премией в £1 000.
Конкурс носит неофициальный характер и был организован популярным сайтом Dezeen после того, как британские власти выделили средства на разработку и выпуск новых документов, которые начнут использоваться после выхода страны из Европейского союза.
Работу Макфарлейна жюри выбрало из более чем двух сотен заявок от авторов из 34 стран. В своем варианте он скомбинировал цвета нынешнего паспорта и того, что использовался до вступления Великобритании в ЕС, таким образом показав переходное состояние британского общества, вызванное Брекзитом. При этом соотношение двух цветов на обложке составляет 52% на 48% — так распределились голоса на референдуме о выходе из Евросоюза.
С другими вариантами дизайна британского паспорта, которые участвовали в конкурсе, можно ознакомиться в нашей фотоподборке.
Джерело: Bird In Flight