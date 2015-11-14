  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Объявлен победитель конкурса на лучший дизайн нового британского паспорта

    • Сьогодні, 17:06
    • Розсилка

    За свой проект, символизирующий переходное состояние британского общества после Брекзита, Иэн Макфарлейн награжден премией в £1 000.

    Конкурс носит неофициальный характер и был организован популярным сайтом Dezeen после того, как британские власти выделили средства на разработку и выпуск новых документов, которые начнут использоваться после выхода страны из Европейского союза.

    Читайте також

    Работу Макфарлейна жюри выбрало из более чем двух сотен заявок от авторов из 34 стран. В своем варианте он скомбинировал цвета нынешнего паспорта и того, что использовался до вступления Великобритании в ЕС, таким образом показав переходное состояние британского общества, вызванное Брекзитом. При этом соотношение двух цветов на обложке составляет 52% на 48% — так распределились голоса на референдуме о выходе из Евросоюза.

    С другими вариантами дизайна британского паспорта, которые участвовали в конкурсе, можно ознакомиться в нашей фотоподборке.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Объявлен победитель конкурса на лучший дизайн нового британского паспорта
    Объявлен победитель конкурса на лучший дизайн нового британского паспорта
    Объявлен победитель конкурса на лучший дизайн нового британского паспорта
    Объявлен победитель конкурса на лучший дизайн нового британского паспорта
    Объявлен победитель конкурса на лучший дизайн нового британского паспорта
    Объявлен победитель конкурса на лучший дизайн нового британского паспорта
    Объявлен победитель конкурса на лучший дизайн нового британского паспорта
    Объявлен победитель конкурса на лучший дизайн нового британского паспорта
    Объявлен победитель конкурса на лучший дизайн нового британского паспорта
    Объявлен победитель конкурса на лучший дизайн нового британского паспорта
    Объявлен победитель конкурса на лучший дизайн нового британского паспорта


    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    паспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ