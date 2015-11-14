Объявлен победитель конкурса на лучший дизайн нового британского паспорта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За свой проект, символизирующий переходное состояние британского общества после Брекзита, Иэн Макфарлейн награжден премией в £1 000.

Конкурс носит неофициальный характер и был организован популярным сайтом Dezeen после того, как британские власти выделили средства на разработку и выпуск новых документов, которые начнут использоваться после выхода страны из Европейского союза.

Работу Макфарлейна жюри выбрало из более чем двух сотен заявок от авторов из 34 стран. В своем варианте он скомбинировал цвета нынешнего паспорта и того, что использовался до вступления Великобритании в ЕС, таким образом показав переходное состояние британского общества, вызванное Брекзитом. При этом соотношение двух цветов на обложке составляет 52% на 48% — так распределились голоса на референдуме о выходе из Евросоюза.

С другими вариантами дизайна британского паспорта, которые участвовали в конкурсе, можно ознакомиться в нашей фотоподборке.





Джерело: Bird In Flight