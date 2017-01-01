Объявлены победители конкурса фотографий, сделанных на «паршивые камеры»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Снимок украинского фотографа Армена Долуханяна.

Основное условие участия в конкурсе — использование недорогих камер вроде Holga, Diana и Ansco или дешевых объективов.

Несколько дней назад в нью-йоркской Soho Photo Gallery прошло закрытие выставки работ, победивших в ежегодном конкурсе Krappy Camera («Паршивая камера»).

Как отмечают организаторы, их задача — показать, что использование дорогого оборудования — далеко не главный элемент в создании ценных и талантливых снимков.

В этом году в числе призеров оказались американские фотографы Ким Шоу и Деанна Форан и новозеландец Эдди Векслер. Еще несколько работ были отмечены специальным упоминанием жюри: среди них оказался и снимок украинского фотографа Армена Долуханяна.

Джерело: Bird In Flight