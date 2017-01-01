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    Объявлены победители конкурса фотографий, сделанных на «паршивые камеры»

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    <span>Снимок украинского фотографа Армена Долуханяна.</span>
    Снимок украинского фотографа Армена Долуханяна.

    Основное условие участия в конкурсе — использование недорогих камер вроде Holga, Diana и Ansco или дешевых объективов.

    Несколько дней назад в нью-йоркской Soho Photo Gallery прошло закрытие выставки работ, победивших в ежегодном конкурсе Krappy Camera («Паршивая камера»).

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    Как отмечают организаторы, их задача — показать, что использование дорогого оборудования — далеко не главный элемент в создании ценных и талантливых снимков.

    В этом году в числе призеров оказались американские фотографы Ким Шоу и Деанна Форан и новозеландец Эдди Векслер. Еще несколько работ были отмечены специальным упоминанием жюри: среди них оказался и снимок украинского фотографа Армена Долуханяна.

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    Фото: Ким Шоу, первое место
    Фото: Эдди Векслер, второе место
    Фото: Деанна Форан, третье место
    Фото: Джон Армстронг
    Фото: Дарлин Девита
    Фото: Армен Долуханян
    Фото: Иэн Маклиллэн
    Фото: Джули Михали
    Объявлены победители конкурса фотографий, сделанных на «паршивые камеры»
    Фото: Грегори Руссо
    Фото: Джонас Йип
    Объявлены победители конкурса фотографий, сделанных на «паршивые камеры»

    Джерело: Bird In Flight

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    фотограф
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