Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Надежда Иванова

Подборка фото очаровательных собак, которые знают, что такое счастье

Надежда Иванова – фотограф-анималист из Санкт-Петербурга. Как-то, лет 8 назад, она сфотографировала сибирского хаски, и с этого момента фотосъемка домашних животных стала ее хобби и главным делом.

Дома у Надежды живет три собаки, с которыми она любит выезжать за город, прихватив с собой, конечно, фотокамеру. Фотографии Надежды Ивановой настолько теплые и позитивные, что, глядя на них, по-настоящему отдыхаешь душой.

Надежда Иванова: «Профессиональных секретов у меня нет. Я просто люблю своих фотомоделей. Больших и маленьких, послушных и не очень, породистых и дворняжек. Всех!»

Джерело: Культурология