Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
- Сьогодні, 13:14
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Розсилка
Фото: Надежда Иванова
Подборка фото очаровательных собак, которые знают, что такое счастье
Надежда Иванова – фотограф-анималист из Санкт-Петербурга. Как-то, лет 8 назад, она сфотографировала сибирского хаски, и с этого момента фотосъемка домашних животных стала ее хобби и главным делом.
Дома у Надежды живет три собаки, с которыми она любит выезжать за город, прихватив с собой, конечно, фотокамеру. Фотографии Надежды Ивановой настолько теплые и позитивные, что, глядя на них, по-настоящему отдыхаешь душой.
Надежда Иванова: «Профессиональных секретов у меня нет. Я просто люблю своих фотомоделей. Больших и маленьких, послушных и не очень, породистых и дворняжек. Всех!»
Джерело: Культурология