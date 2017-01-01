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    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку

    • Сьогодні, 13:14
    • Розсилка
    <span>Фото: Надежда Иванова</span>
    Фото: Надежда Иванова

    Подборка фото очаровательных собак, которые знают, что такое счастье

    Надежда Иванова – фотограф-анималист из Санкт-Петербурга. Как-то, лет 8 назад, она сфотографировала сибирского хаски, и с этого момента фотосъемка домашних животных стала ее хобби и главным делом.

    Дома у Надежды живет три собаки, с которыми она любит выезжать за город, прихватив с собой, конечно, фотокамеру. Фотографии Надежды Ивановой настолько теплые и позитивные, что, глядя на них, по-настоящему отдыхаешь душой. 

    Надежда Иванова: «Профессиональных секретов у меня нет. Я просто люблю своих фотомоделей. Больших и маленьких, послушных и не очень, породистых и дворняжек. Всех!» 

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    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Очаровательные фото домашних питомцев, посмотрев которые вы захотите завести собаку
    Фото: Надежда Иванова

    Джерело: Культурология

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