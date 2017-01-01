Очаровательные новорожденные малыши в объективе бывшей спортсменки-чемпионки

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Ребекка имела успешную спортивную карьеру, когда после рождения ребенка она вдруг открыла в себе страстное желание сменить поле деятельности и сфокусироваться на фотографии новорожденных.

Удивительное дело, но не будучи профессионалом в фотографировании, Ребекка тем не менее моментально получила множество заказов благодаря своему неординарному подходу к фотосъемке.

В свое время Ребекка Колефакс (Rebecca Colefax) стала известной как первая женщина среди кайтсерфингистов, и даже получила главную награду в австралийских соревнованиях этого вида спорта в 2003 году.

«В своем виде спорта я достигла максимальных высот, более того, я получила образование, я объездила весь мир, но несмотря на все это, самым захватывающим моментом своей жизни я считаю рождение своих детей», - рассказала Ребекка.

После того, как Ребекка родила своего третьего ребенка шесть лет назад, она решила снова попробовать себя в фотографировании, которое она отложила в сторону еще будучи подростком. Внезапно женщина поняла, что это занятие приносит ей огромное удовольствие, особенно когда речь заходит о фотографировании детей, беременных женщин и счастливых семей.

«Фотографии - это не просто картинки для соцсетей, это память о нашей жизни», - говорит Ребекка. Как и положено увлеченному человеку, Ребекка отнеслась к своему хобби со всей серьезностью, и на сегодняшний момент она полностью превратила фотографию в свою основную деятельность, попутно заработав все возможные награды на австралийских конкурсах.

Джерело: Культурология