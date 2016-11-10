Одиночество на льду: История женщины, 32 года прожившей на леднике

«Сначала я даже не представлял, куда я еду, — говорит Стонис. — Я думал, что еду в другое место земли, а оказался на другой планете. И там все по-другому».

Фильм снимали три года, для него совершили четыре экспедиции. Режиссер хотел раскрыть перед зрителем свою героиню — но, по его мнению, она так и осталась нераскрытой и таинственной, как сами горы. «Это была наивная позиция, потому что если ты живешь 30 лет в одиночестве, ты не начнешь рассказывать о своей жизни. Она не говорила с нами и ничего не рассказывала», — признается автор.