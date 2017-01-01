Огнем и молитвой: как мир отпраздновал Пасху

Пасха отмечается по солнечно-лунному календарю, поэтому каждый год приходится на разные дни, но всегда на воскресенье.

В этом году православная и католическая Пасха праздновалась в один день (и в тот же день иудеи отмечали Песах — праздник Исхода из Египта). Христиане в пасхальное воскресенье отметили воскрешение Христа, а в предшествующую ему Страстную неделю (каждый день которой называется Великим) вспоминали Тайную вечерю, предание суду, распятие и погребение Иисуса Христа.