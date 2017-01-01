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    Огнем и молитвой: как мир отпраздновал Пасху

    • Сьогодні, 11:25
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    Празднование Пасхи — это не только служба в церкви, паска и раскрашенные яйца. Мы собрали неожиданные фотографии того, как отмечают главный христианский праздник.

    Пасха отмечается по солнечно-лунному календарю, поэтому каждый год приходится на разные дни, но всегда на воскресенье.

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    В этом году православная и католическая Пасха праздновалась в один день (и в тот же день иудеи отмечали Песах — праздник Исхода из Египта). Христиане в пасхальное воскресенье отметили воскрешение Христа, а в предшествующую ему Страстную неделю (каждый день которой называется Великим) вспоминали Тайную вечерю, предание суду, распятие и погребение Иисуса Христа.

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    Пасхальный парад на Пятой авеню, Нью-Йорк, 16 апреля 2017 года. Фото: AFP PHOTO / KENA BETANCUR
    Реплики Гроба Господня в крипте церкви пиаристов, Краков, 15 апреля 2017 года. Фото: Artur Widak/NurPhoto
    Уличные музыканты празднуют Великую субботу, Рамалла, Западный берег реки Иордан, 15 апреля 2017 года. Фото: Issam Rimawi / Anadolu Agency
    Женщины в традиционных платьях читают молитву напротив церкви евангелистов, Бург (Шпревальд), Германия, 16 апреля 2017 года. Фото: Patrick Pleul/DPA-Zentralbild/DPA
    Пасхальный парад на Пятой авеню, Нью-Йорк, 16 апреля 2017 года. Фото: AFP PHOTO / KENA BETANCUR
    Взрыв повозки с пиротехникой, Флоренция, 16 апреля 2017 года. Традиция Scoppio del Carro — «взрыва повозки» отсылает к первому крестовому походу, после которого во Флоренцию в повозке якобы привезли священный огонь. Фото: Carlo Bressan / Anadolu Agency
    Чучело венесуэльской оппозиционерки и бывшего члена Конгресса Марии Корины Мачадо предают огню во время церемонии «Сожжения Иуды», Каракас, 16 апреля 2017 года. Фото: AFP / FEDERICO PARRA
    Пожарные тушат один из четырех традиционных пасхальных костров на пляже Гамбурга, Германия, 15 апреля 2017 года. Фото: Bodo Marks/dpa
    Католики участвуют в «Шествии молчания», Гвадалахара, Мексика, 14 апреля 2017 года. Колпак — символ покаяния, берущий начало во времена инквизиции. Фото: AFP / Hector GUERRERO
    Месса Папы Римского в Ватикане, 16 апреля 2017 года. Фото: AFP
    Огнем и молитвой: как мир отпраздновал Пасху

    Джерело: Bird In Flight

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