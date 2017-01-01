Двойной удар: горячая фотосессия модели и боксерши из Гонконга Мии Кан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

28-летняя модель из Гонконга, Китай, Мия Кан профессионально занимается тайским боксом и участвует в модельных съемках. Недавно победила в конкурсе и украсила обложку мирового издания Sports Illustrated

Перед камерами работает с 13 лет. В детстве боролась с лишним весом, ее дразнили, она ненавидела саму себя. Работая в модельном бизнесе, девушка постоянно пыталась соответствовать различным стандартам. Страдала от неприятия собственного тела. Ей постоянно указывали на недостатки. В итоге, Мии приходилось постоянно бороться с нервозностью, булимией, анорексией и депрессией.

Тайский бокс муай тай перевернул жизнь модели и поменял ее восприятие собственного тела. Занимается боевым искусством в течение четырех лет. На своей странице в соцсети Instagram выставляет фото и видео с тренировок.

«Тайский бокс добавил моему телу объема. Я стала мускулистой, тело стало более четким, появился пресс, - рассказала Мия. - Теперь в плане атлетики и фитнеса я способна делать то, о чем раньше не догадывалась. По мере того, как шел прогресс в спорте, я наконец стала принимать свое тело. Благодаря любви и уважению к самой себе, которые подарил мне муай тай, я получила контракт со Sports Illustrated. Это придало мне еще больше уверенности в себе».

В прошлом году Кан победила на конкурсе молодых моделей SI Swimsuit Model Search.

Джерело: Gazeta.ua