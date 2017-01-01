Оптическая иллюзия природы: захватывающие фотографии «подводного» водопада с высоты птичьего полета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Примерно в 900 км от Мадагаскара, в юго-западной части Индийского океана находится островное государство, известное как Маврикий, на юго-западном конце которого можно наблюдать необычное явление – иллюзию подводного водопада.

Визуально обманчивое зрелище создается в воде из-за стоков песка и иловых отложений.

Особенно захватывающе выглядит это с высоты птичьего полета. К слову, иллюзию можно увидеть на Google Maps.