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    Оптическая иллюзия природы: захватывающие фотографии «подводного» водопада с высоты птичьего полета

    • Сьогодні, 12:47
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    Примерно в 900 км от Мадагаскара, в юго-западной части Индийского океана находится островное государство, известное как Маврикий, на юго-западном конце которого можно наблюдать необычное явление – иллюзию подводного водопада.

    Визуально обманчивое зрелище создается в воде из-за стоков песка и иловых отложений.

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    Особенно захватывающе выглядит это с высоты птичьего полета. К слову, иллюзию можно увидеть на Google Maps.

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    Оптическая иллюзия природы: захватывающие фотографии «подводного» водопада с высоты птичьего полета
    Оптическая иллюзия природы: захватывающие фотографии «подводного» водопада с высоты птичьего полета
    Оптическая иллюзия природы: захватывающие фотографии «подводного» водопада с высоты птичьего полета
    Оптическая иллюзия природы: захватывающие фотографии «подводного» водопада с высоты птичьего полета
    Оптическая иллюзия природы: захватывающие фотографии «подводного» водопада с высоты птичьего полета
    Оптическая иллюзия природы: захватывающие фотографии «подводного» водопада с высоты птичьего полета
    Оптическая иллюзия природы: захватывающие фотографии «подводного» водопада с высоты птичьего полета

    Джерело: ФотоТелеграф
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    фотограф
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