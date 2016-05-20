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    Опубликован рейтинг самых популярных городов среди богачей

    • Сьогодні, 14:20
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    Привычки и желания самых богатых людей в мире многим из нас не понять.

    Агентство недвижимости Knight Frank и исследовательская компания Wealth-X показали, где богачи чаще всего покупают недвижимость.

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    В рейтинг вошли города, интересующие лиц со сверхвысоким финансовым состоянием (свыше $ 30 в активах).

    На рейтинг повлияли такие факторы, как общий объем частных инвестиций в недвижимость в течении 2016 года, количество входящих и исходящих рейсов первого и бизнес-класса и многое другое.

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    Чикаго – город на западе США, который начинает привлекать больше интереса к инвестициям в недвижимость
    Токио утратил позиции, но все равно остается очень привлекательным городом для богатых инвесторов.
    Пекин. Столица Китая является очень популярным городом для инвестиций и, согласно прогнозам, его привлекательность будет расти. Вообще наблюдается стабильная тенденция роста популярности ряда азиатских стран и городов среди бизнесменов.
    Сан-Франциско – город, где концентрация богачей зашкаливает. И хотя город больше популярен для инвесторов в области технологий, недвижимость в Сан-Франциско также не отстает и является очень востребованной у богачей.
    Сингапур – небольшое но мощное государство на мировой арене инвестиций. Сингапур называют трамплином к Азии, а иногда и азиатским окном в на Запад.
    Лос-Анджелес — город на западном побережье США является новичком в этом рейтинге, как ни странно. Но тем не менее он на шестой строчке.
    Шанхай вырывается вперед, обогнав Пекин.
    Гонконг является домом для большого числа людей, актив которых превышает $ 30 млн.
    Нью-Йорк заслуженно получает второе место рейтинга.
    Лондон. Удобное расположение для стыковки рейсов, легкость ведения бизнеса, а также благоприятные политические условия для богатых делают Лондон лидером среди богачей. И первую строчку Лондон будет занимать еще не один год.
    Опубликован рейтинг самых популярных городов среди богачей

    Джерело: Fullpicture.ru

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