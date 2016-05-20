Опубликован рейтинг самых популярных городов среди богачей
- Сьогодні, 14:20
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Привычки и желания самых богатых людей в мире многим из нас не понять.
Агентство недвижимости Knight Frank и исследовательская компания Wealth-X показали, где богачи чаще всего покупают недвижимость.
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В рейтинг вошли города, интересующие лиц со сверхвысоким финансовым состоянием (свыше $ 30 в активах).
На рейтинг повлияли такие факторы, как общий объем частных инвестиций в недвижимость в течении 2016 года, количество входящих и исходящих рейсов первого и бизнес-класса и многое другое.
Джерело: Fullpicture.ru