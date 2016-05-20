Опубликован рейтинг самых популярных городов среди богачей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Привычки и желания самых богатых людей в мире многим из нас не понять.

Агентство недвижимости Knight Frank и исследовательская компания Wealth-X показали, где богачи чаще всего покупают недвижимость.

В рейтинг вошли города, интересующие лиц со сверхвысоким финансовым состоянием (свыше $ 30 в активах).

На рейтинг повлияли такие факторы, как общий объем частных инвестиций в недвижимость в течении 2016 года, количество входящих и исходящих рейсов первого и бизнес-класса и многое другое.

Джерело: Fullpicture.ru