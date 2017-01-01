Опубликованы невероятные снимки победители LensCulture Exposure Awards 2017
- Сьогодні, 13:43
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Розсилка
Международное жюри фотоконкурса LensCulture Exposure Awards выбрало лучшие работы нынешнего года.
Среди победителей фотоконкурса LensCulture Exposure Awards фотографы с пяти континентов, представляющие интригующие и вдохновляющие веяния в современной фотографии.
Через работы конкурсантов нам предлагают взглянуть на мир по-новому. В них отслеживается творческий подход к съёмке, свежие и интересные идеи, сюжеты и перспективы, почерпнутые в постоянно меняющейся среде.
Представляем работы победителей в категории «Серия фотографий».
Джерело: cameralabs.org