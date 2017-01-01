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    Опубликованы невероятные снимки победители LensCulture Exposure Awards 2017

    • Сьогодні, 13:43
    • Розсилка

    Международное жюри фотоконкурса LensCulture Exposure Awards выбрало лучшие работы нынешнего года.

    Среди победителей фотоконкурса LensCulture Exposure Awards фотографы с пяти континентов, представляющие интригующие и вдохновляющие веяния в современной фотографии.

    Через работы конкурсантов нам предлагают взглянуть на мир по-новому. В них отслеживается творческий подход к съёмке, свежие и интересные идеи, сюжеты и перспективы, почерпнутые в постоянно меняющейся среде.

    Представляем работы победителей в категории «Серия фотографий».

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    1-е место: Елена Аносова, Россия, «Отдалённый» (Out-of-the-way)
    Почти 300 лет назад люди пришли осваивать Сибирь, ассимилировались с эвенками и основали деревню в тайге.
    На сегодняшний день население деревни составляет 130 человек, и все они в какой-то мере связаны родственными узами.
    В посёлке всё ещё живы местные и семейные легенды и традиции.
    Современная цивилизация проникает медленно и лишь частично, вплетаясь в местный образ жизни.
    Всё население этого небольшого поселения у реки Нижняя Тунгуска – потомственные охотники.
    Средняя температура воздуха на территориях Крайнего Севера России составляет около –45 градусов по Цельсию. Ежегодно в течение нескольких недель она может понижаться до –55.
    Эти земли живут своей жизнью. Здесь переплелось прошлое и настоящее.
    В этом месте многовековой уклад жизни включает особые взаимоотношения с природой и уникальную мифологию региона, где вымышленное зачастую имеет большую важность, чем реальность.
    Ближайший город находится на расстоянии 300 км. Транспортное сообщение налаживается лишь в зимнее время.
    2-е место: Арег Балаян, Армения, «MOB» (Военная мобилизация)
    Арег Балаян, Армения, «MOB» (Военная мобилизация)
    Арег Балаян, Армения, «MOB» (Военная мобилизация)
    Арег Балаян, Армения, «MOB» (Военная мобилизация)
    Арег Балаян, Армения, «MOB» (Военная мобилизация)
    Арег Балаян, Армения, «MOB» (Военная мобилизация)
    Арег Балаян, Армения, «MOB» (Военная мобилизация)
    Арег Балаян, Армения, «MOB» (Военная мобилизация)
    Арег Балаян, Армения, «MOB» (Военная мобилизация)
    Спокойствие и туман. Электрические вышки, укрывшиеся в тумане, напоминают о Голгофе, хотя у них нет ничего общего со смертью. Это просто следы человеческой деятельности на Земле.
    3-е место: Антуан Брюи, Франция, «Затерянная мифология: дыра белого человека»
    Антуан Брюи, Франция, «Затерянная мифология: дыра белого человека»
    Антуан Брюи, Франция, «Затерянная мифология: дыра белого человека»
    Антуан Брюи, Франция, «Затерянная мифология: дыра белого человека»
    Антуан Брюи, Франция, «Затерянная мифология: дыра белого человека»
    Антуан Брюи, Франция, «Затерянная мифология: дыра белого человека»
    Антуан Брюи, Франция, «Затерянная мифология: дыра белого человека»
    Антуан Брюи, Франция, «Затерянная мифология: дыра белого человека»
    Антуан Брюи, Франция, «Затерянная мифология: дыра белого человека»
    Антуан Брюи, Франция, «Затерянная мифология: дыра белого человека»
    Опубликованы невероятные снимки победители LensCulture Exposure Awards 2017

    Джерело: cameralabs.org

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