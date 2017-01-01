Опубликованы невероятные снимки победители LensCulture Exposure Awards 2017



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Международное жюри фотоконкурса LensCulture Exposure Awards выбрало лучшие работы нынешнего года.

Среди победителей фотоконкурса LensCulture Exposure Awards фотографы с пяти континентов, представляющие интригующие и вдохновляющие веяния в современной фотографии.

Через работы конкурсантов нам предлагают взглянуть на мир по-новому. В них отслеживается творческий подход к съёмке, свежие и интересные идеи, сюжеты и перспективы, почерпнутые в постоянно меняющейся среде.

Представляем работы победителей в категории «Серия фотографий».

Джерело: cameralabs.org