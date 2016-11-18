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    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»

    • Сьогодні, 18:00
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    Канал ABC показал целую коллекцию официальных кадров из телевизионного ремейка культового фильма «Грязные танцы» 1987 года, главные роли в котором играют Эбигейл Бреслин и Кольт Праттс.

    Молодые актеры на новых кадрах воссоздали ряд узнаваемых сцен из оригинального фильма – например, сцену, на которой герои Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей репетируют поддержку, находясь в воде, а также финальный танец, пишет popcornnews.

    Трехчасовой ремейк «Грязных танцев» выйдет в эфир ABC 24 мая 2017. В фильме, помимо Эбигейл Бреслин и Кольта Праттса, снялись Сара Хайленд («Американская семейка»), Кэти Сагал («Сыны анархии»), Брюс Гринвуд («Звездный путь»), певица Николь Шерзингер. Как и в оригинальном фильме, действие в ремейке развернется в шестидесятых на семейном курорте.

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    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»
    Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»

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