Опубликованы первые кадры со съемок ремейка «Грязных танцев»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Канал ABC показал целую коллекцию официальных кадров из телевизионного ремейка культового фильма «Грязные танцы» 1987 года, главные роли в котором играют Эбигейл Бреслин и Кольт Праттс.

Молодые актеры на новых кадрах воссоздали ряд узнаваемых сцен из оригинального фильма – например, сцену, на которой герои Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей репетируют поддержку, находясь в воде, а также финальный танец, пишет popcornnews.

Трехчасовой ремейк «Грязных танцев» выйдет в эфир ABC 24 мая 2017. В фильме, помимо Эбигейл Бреслин и Кольта Праттса, снялись Сара Хайленд («Американская семейка»), Кэти Сагал («Сыны анархии»), Брюс Гринвуд («Звездный путь»), певица Николь Шерзингер. Как и в оригинальном фильме, действие в ремейке развернется в шестидесятых на семейном курорте.