Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Художник из малазийской столицы Винс Лоу (Vince Low) рисует портреты знаменитостей, не отрывая руки от листа.

Ручкой на бумаге он с большой точностью передаёт выражения лиц и эмоции голливудских звёзд, певцов, учёных и киноперсонажей.

Начав с набросков в записной книжке, Винс перешёл к созданию оригинальных портретов селебрити. Впечатляющие результаты вдохновили его на разработку целой серии необычных изображений, которую он назвал «Лица» («Faces»).

Для художника исключительно важно передать характер персонажа на рисунке, с чем он неплохо справляется, освоив мастерство штриховой живописи. Казалось бы, хаотичный подход к созданию портрета позволяет ему рисовать необычайно эмоциональные и выразительные художественные образы.

Предлагаем ознакомиться с лучшими работами Винса Лоу.

Джерело: cameralabs.org