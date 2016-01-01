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    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой

    • Вчора, 16:39
    • Розсилка

    Художник из малазийской столицы Винс Лоу (Vince Low) рисует портреты знаменитостей, не отрывая руки от листа.

    Ручкой на бумаге он с большой точностью передаёт выражения лиц и эмоции голливудских звёзд, певцов, учёных и киноперсонажей.

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    Начав с набросков в записной книжке, Винс перешёл к созданию оригинальных портретов селебрити. Впечатляющие результаты вдохновили его на разработку целой серии необычных изображений, которую он назвал «Лица» («Faces»).

    Для художника исключительно важно передать характер персонажа на рисунке, с чем он неплохо справляется, освоив мастерство штриховой живописи. Казалось бы, хаотичный подход к созданию портрета позволяет ему рисовать необычайно эмоциональные и выразительные художественные образы.

    Предлагаем ознакомиться с лучшими работами Винса Лоу.

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    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой
    Оригинальные портреты знаменитостей, нарисованные обычной ручкой

    Джерело: cameralabs.org

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