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    Ослепительные фотографии цветов, освещённых ультрафиолетом

    • Сьогодні, 10:00
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    28-летний фотограф Крейг Барроуз (Craig Burrows) фотографирует растения и цветы с использованием техники под названием UVIVF, или «индуцированной ультрафиолетовым излучением видимой флуоресценции». Процесс пока относительно неизвестный. Он позволяет выделить флуоресцентное свечение в растениях за счёт использования УФ-света высокой интенсивности.

    Как правило, объектив фотоаппарата блокирует ультрафиолетовое излучение. Однако фотографии Барроуза сняты со светодиодным светом с длиной волны 365нм, который проходит через фильтр, чтобы передавать УФ и инфракрасный свет.

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    Растения поглощают УФ-свет и выделяют видимое излучение на волнах различной длины, поэтому фотограф снимает цвета, гораздо более яркие, чем те, которые можно наблюдать в обычных условиях.

    Барроуз пока сфотографировал отдельные растения и цветы, но в будущем планирует сделать аналогичные снимки с целыми садами, полянами и теплицами, используя 100-ваттные прожекторы.

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    Ослепительные фотографии цветов, освещённых ультрафиолетом
    Ослепительные фотографии цветов, освещённых ультрафиолетом
    Ослепительные фотографии цветов, освещённых ультрафиолетом
    Ослепительные фотографии цветов, освещённых ультрафиолетом
    Ослепительные фотографии цветов, освещённых ультрафиолетом
    Ослепительные фотографии цветов, освещённых ультрафиолетом
    Ослепительные фотографии цветов, освещённых ультрафиолетом
    Ослепительные фотографии цветов, освещённых ультрафиолетом
    Ослепительные фотографии цветов, освещённых ультрафиолетом
    Ослепительные фотографии цветов, освещённых ультрафиолетом
    Ослепительные фотографии цветов, освещённых ультрафиолетом

    Джерело: cameralabs.org

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    фотограф
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