Ослепительные фотографии цветов, освещённых ультрафиолетом

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28-летний фотограф Крейг Барроуз (Craig Burrows) фотографирует растения и цветы с использованием техники под названием UVIVF, или «индуцированной ультрафиолетовым излучением видимой флуоресценции». Процесс пока относительно неизвестный. Он позволяет выделить флуоресцентное свечение в растениях за счёт использования УФ-света высокой интенсивности.

Как правило, объектив фотоаппарата блокирует ультрафиолетовое излучение. Однако фотографии Барроуза сняты со светодиодным светом с длиной волны 365нм, который проходит через фильтр, чтобы передавать УФ и инфракрасный свет.

Растения поглощают УФ-свет и выделяют видимое излучение на волнах различной длины, поэтому фотограф снимает цвета, гораздо более яркие, чем те, которые можно наблюдать в обычных условиях.

Барроуз пока сфотографировал отдельные растения и цветы, но в будущем планирует сделать аналогичные снимки с целыми садами, полянами и теплицами, используя 100-ваттные прожекторы.

Джерело: cameralabs.org