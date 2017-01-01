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    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи

    • Сьогодні, 11:46
    • Розсилка

    В Индии и других странах, где исповедуют индуизм, широко отмечается праздник Холи

    Его называют праздником красок, любви, весны, в общем, праздником победы всего хорошего над всем плохим. Самая яркая часть праздничного ритуала — обсыпание сухими разноцветными красками с ног до головы — в сущности, не самая важная.

    Петь и смеяться, мириться с теми, с кем поссорились, признаваться в любви и распространять вокруг себя атмосферу всеобщей любви и принятия — вот что, в сущности, полагается делать в праздник Холи. Разумеется, не стоит забывать чествовать бога Вишну, которому посвящен праздник. Впрочем, некоторые индуисты считают, что Холи — это день Шивы, а не Вишну и отмечать этот день стоит медитацией.

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    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи
    Осторожно: окрашены! Как индуисты отмечают праздник Холи

    Джерело: Газета.Ру

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