Осторожно, после просмотра этих фото хорошее настроение гарантировано



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: instagram Menswear Dog

К животным можно относиться по-разному, но профили этих домашних любимцев смогут растопить даже сердце снежного человека

Подборка самых забавных животных, которые не только не умеют скрывать эмоции, но и дарят прекрасное настроение своим подписчикам в соцсетях.

Отдать должное нужно также их хозяевам, у которых получилось совместить любовь к своему домашнему питомцу со здоровой долей креатива.

Самый нарядный пёс Нью-Йорка, лиса с безупречной улыбкой и енот, тщательно проверяющий водосток в своём жилище – всё это можно увидеть в самых популярных animal – блогах Инстаграм.

У одного из этих красавцев уже больше 2 миллионов подписчиков.