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    Осторожно, после просмотра этих фото хорошее настроение гарантировано

    • Сьогодні, 21:18
    • Розсилка
    Menswear Dog
    фото: instagram
    Menswear Dog

    К животным можно относиться по-разному, но профили этих домашних любимцев смогут растопить даже сердце снежного человека

    Подборка самых забавных животных, которые не только не умеют скрывать эмоции, но и дарят прекрасное настроение своим подписчикам в соцсетях.

    Отдать должное нужно также их хозяевам, у которых получилось совместить любовь к своему домашнему питомцу со здоровой долей креатива.

    Самый нарядный пёс Нью-Йорка, лиса с безупречной улыбкой и енот, тщательно проверяющий водосток в своём жилище – всё это можно увидеть в самых популярных animal – блогах Инстаграм.

    У одного из этих красавцев уже больше 2 миллионов подписчиков.

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    Нарядам этого стильного пса из Нью-Йорка позавидует большинство мужчин (фото: meansweardog, instagram)
    (фото: meansweardog, instagram)
    (фото: meansweardog, instagram)
    Енот Тыковка очень любит воду и внимательно следит за её наличием в своём жилище (фото: pumpkintheraccon, instagram)
    (фото: pumpkintheraccon, instagram)
    (фото: pumpkintheraccon, instagram)
    У этого бультерьера очень креативный хозяин, а на двоих у них получился замечательный тандем и больше 600тыс подписчиков. (фото: rafaelmantesson, instagram)
    (фото: rafaelmantesson, instagram)
    (фото: rafaelmantesson, instagram)
    Со стороны может показаться, что этот кот не очень доволен своей жизнью, но это не так. Грампи родился со столь необычной внешностью и это помогло ему собрать больше 2 миллионов подписчиков. (фото: realgrumpycat, instagram)
    фото: realgrumpycat, instagram)
    фото: realgrumpycat, instagram)
    Невеста, сушист, пиццайоло… Образов в запасе у этого кота столько, на сколько хватит фантазии у любящей хозяйки (фото: rinne172, instagram)
    (фото: rinne172, instagram)
    (фото: rinne172, instagram)
    У этой лисы можно лишь поучиться умению радоваться жизни (фото: juniperfoxx, instagram)
    (фото: juniperfoxx, instagram)
    (фото: juniperfoxx, instagram)
    Осторожно, после просмотра этих фото хорошее настроение гарантировано

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