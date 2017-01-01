От изгоя до фэшн-дизайнера: как темнокожая школьница помогла другим быть самими собой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полюбить свое отражение в зеркале непросто, особенно когда ты подросток и твой цвет кожи существенно отличается от цвета кожи твоих одноклассников.

Керис Роджерс всего 10 лет, но она уже узнала, как это – быть не такой, как все. Однако вместо того, чтобы отчаиваться, она нашла способ превратить свою черную, как смоль, кожу в свое главное достоинство, а заодно и поддержать тысячи людей по всему миру. Девушка создала линию одежды, которая помогает чувствовать себя комфортно в любой ситуации!

Сегодня Керис Роджерс (Kheris Rogers) абсолютно счастлива: у нее есть любимое дело, а вместо насмешек она постоянно слышит слова поддержки и одобрения. Однако так было далеко не всегда. Когда Керис пошла в первый класс, среди ее одноклассников оказалось еще четверо темнокожих детей, но цвет кожи малышки Керис существенно отличался даже от них, не говоря уже о детях со светлой кожей. Дети жестоки и часто отпускали в ее адрес насмешки. Керис расстраивалась, но терпела.



Настоящей трагедией для нее стал инцидент, произошедший на одном из уроков. Учительница дала задание нарисовать себя и, раздавая цветные карандаши, выдала Керис черный вместо коричневого. Девочка тяжело переживала эту обиду, и ее 22-летняя сестра Тейлор Поллард решила ее поддержать. Тейлор опубликовала в Твиттере фотографию Керис с комментарием: «Моей сестре всего 10, но она выглядит, как королева». Снимок сопроводила хештегом #FlexinInHerComplexion.



Среди друзей и подписчиков Тейлор этот пост вызвал настоящий ажиотаж, его оценили более 83 тысяч человек, и Керис была действительно счастлива, ведь столько людей захотели ее поддержать. Керис и Тейлор решили, что было бы отличной идеей выпустить авторские футболки с принтом Flexin’ In My Complexion, что можно перевести, как «Моя сила в моем цвете лица».



Как только Керис опубликовала первые снимки в футболках, сразу же получила несколько заказов, другие девушки и женщины, столкнувшиеся с такой же проблемой, тоже захотели их приобрести. Роджерс так комментирует свою инициативу: «В такой футболке я чувствую себя уверенно, даже если и выделяюсь из толпы моим цветом кожи. Я бы хотела, чтобы люди с темным цветом кожи чувствовали себя более смело, и чтобы они знали, что цвет кожи не определяет красоту». Керис надеется, что этим летом многие почувствуют себя лучше, благодаря тому, что в их гардеробе появится постоянное напоминание, насколько они прекрасны!









Джерело: Культурология