Отцовство без страха: в сети набирает обороты милый флешмоб

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Папы с радостью делятся своими фото с дочерьми и сыновьями и признаются, что любят сидеть с детьми

Забота о детях - прерогатива матерей. Зачастую именно женщины сидять в декретном отпуске, ложатся с малышами в больницу при необходимости и выполняют море рутинной работы по ежедневной опеке крохи. Однако есть и такие отцы, которые прекрасно справляются с этими задачами. Именно им посвящен флешмоб в сети Инстраграм «Отцовство без страха», и признаются, что они не «бебиситтеры», а полноценные родители.

Эти фотографии - лучшее доказательство того, что мужчины могут заботиться о малышах не хуже, чем женщины. И у них с ребенком возникает контакт и на физиологическом, и на эмоциональном уровне. Отцы признаются в сети, что их обижает устаревший взгляд на проблему, который укоренился в обществе. Они уверены, что флешмоб «Отцовство без страха» (Fatherhood Without Fear) поможет им отвоевать у женщин равные права на то, чтобы посвящать себя воспитанию малыша.





На фотографиях можно увидеть, как папы убаюкивают малышей, носят их в слингах, купают, кормят. Словом, выполняют то, что традиционно считается «мамиными делами». Интересно, что флешмоб организован женщиной. January Harshe так прокомментировала свою инициативу: «В нашей культуре распределение ролей однозначно: мать заботится о малыше, а жизнь отца проходит вне дома. Чем чаще мы будем показывать вовлеченность отцов в процесс воспитания детей, тем быстрее мы поломаем этот стереотип. Каждое это фото напоминает: «Не забывайте об отцах!».

Харш и ее муж Брендон организовали сообщество «Отцовство без страха» в 2015 году. Эта пара решила пролить свет на то, насколько важно мужчине быть полноценным членом собственной семьи. Харш рассказывает: «Я заметила, что папы в семьях оказались на вторых ролях, о них просто забыли. Когда женщина беременна, все сводится к ожиданию появления на свет младенца. После рождения все заботы оказываются на плечах матери, и многие женщины чувствуют себя забытыми и одинокими в новых жизненных обстоятельствах. Однако и мужчины испытывают подобные эмоции. Я надеюсь, что наш проект поможет отцам почувствовать себя не инопланетянами-бебиситтерами, а родителями, которыми они и являются».