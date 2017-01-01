Отдых удался: Белла Хадид демонстрирует откровенные купальники на Ямайке
- Сьогодні, 15:06
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Розсилка
Супермодель показала идеальную фигуру в крошечном бикини
Насыщенный сезон Недель моды завершился еще в начале месяца, и многие известные нам модели уже успеть отдохнуть, проведя время у берегов океана.
Тем временем одна из самых востребованных моделей современности Белла Хадид решила восполнить энергию только сейчас — вчера девушка прилетела понежиться на пляжах Карибского моря.
Модель поделилась с подписчиками в Instagram снимками первых дней пребывания на Ямайке, которая славится множеством водопадов и колоритными лесами. Конечно, без фотографий в крошечных бикини тоже не обошлось.
В компанию для путешествия Хадид — возможно, вопреки ожиданиям некоторых — выбрала не старшую сестру и не Кендалл Дженнер, вместе с которой сделала шоу не одному десятку дизайнеров, а двух подруг и по совместительству коллег.
«Лучший день! Прекрасное место!», — подписала пост Белла.
Джерело: Spletnik