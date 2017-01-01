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Эта коллекция для рискованной и смелой девушки, которая не боится удивить мир, но при этом хочет остаться принцессой

Великолепное платье-пальто из хлопка филькупе в паре с гладкими брюками, изящный наряд со шлейфом от локтей и объемными цветами, распустившимися по талии на манер плечевого ремня, или классическое платье-бюстье с шалью из воздушной сетки – в свадебном сезоне весна-лето 2018 Sachin & Babi, известный своей роскошной вышивкой из жемчуга и кристаллов, представил новый взгляд на образ невесты.

Даже несмотря на классические силуэты, эта коллекция для рискованной и смелой девушки, которая не боится удивить мир, но при этом хочет остаться принцессой.

Откровенные декольте и прозрачные сетки. Как выглядят платья для смелых невест:

Джерело: vogue.ua