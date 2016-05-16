«Отражение природы»: обнаженная натура и зеркала, или Необычный взгляд на финские пейзажи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Отражение природы» - серия работ, в которой фотографу Лореаль Прайстаж (Loreal Prystaj) удалось запечатлеть роскошные финские пейзажи.

Но вот только далеко не в привычном виде, как это чаще всего бывает, а в этаком сюрреалистическом стиле, больше похожем на оптическую иллюзию.

И чтобы воплотить задуманное в реальность ей понадобились зеркала и обнажённая женская натура.

До сих пор для большинства зрителей так и остаётся загадкой, почему фотограф, чтобы передать красоту пейзажей выбрал такой весьма странный и немного сомнительный способ? Ведь обнажённая девушка на фоне природы привлекает к себе гораздо больше внимания, чем всё то, что её окружает. Но как оказалось, всё проще простого. Главным акцентом в этой постановке стало зеркало, отражающее окружающую природу. По словам автора данной серии работ, таким образом, она попыталась обыграть ситуацию, где природа так сказать, смотрит на себя как бы со стороны, рассматривая своё отражение...