Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Человек собаке друг. Это бесспорно. Но порой даже самый добрый и внимательный хозяин порой не может защитить своего питомца от неприятностей.

Ну как объяснить любимому псу, что яркое насекомое вовсе не собирается с ним играть, а может стать для него причиной серьёзных проблем?

В этом обзоре фотографии собак, для которых прогулка была явно не самой лучшей.

Джерело: Культурология