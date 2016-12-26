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    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке

    • Вчора, 14:44
    • Розсилка

    Человек собаке друг. Это бесспорно. Но порой даже самый добрый и внимательный хозяин порой не может защитить своего питомца от неприятностей.

    Ну как объяснить любимому псу, что яркое насекомое вовсе не собирается с ним играть, а может стать для него причиной серьёзных проблем?

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    В этом обзоре фотографии собак, для которых прогулка была явно не самой лучшей.

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    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке
    Ой, меня укусила пчела: 15 фотографий собак, которым очень не повезло на прогулке

    Джерело: Культурология

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