Оживающий сюр: граффити на улицах польских городов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сюрреалистические сюжеты, люди, животные, дивные существа, явно пришедшие из параллельной вселенной, оживают в работах польского художника Пшемека Блейзыка. Его необычные, но в любом случае оригинальные граффити с первых же минут привлекают внимание, заставляя остановиться, а после оглянуться и застыть, восхищённо рассматривая разрисованные стены жилых домов...

Удивительные рисунки с лёгкой руки талантливого художника Пшемека украшают улицы и улочки польских городов, преображая серые унылые стены жилых домов в яркие «картины». Но до не давних пор, он довольствовался лишь маленькими изображениями, рисуя их на фасадах заброшенных зданий, гаражах, заборах и воротах, и лишь спустя время решил создавать красоту там, где её смогут увидеть люди. И не прогадал. Ведь его уличное творчество – своего рода арт-галерея под открытым небом, любоваться которым можно ежедневно и совершенно бесплатно.

Джерело: Культурология