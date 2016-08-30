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    Оживающий сюр: граффити на улицах польских городов

    • Сьогодні, 08:38
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    Сюрреалистические сюжеты, люди, животные, дивные существа, явно пришедшие из параллельной вселенной, оживают в работах польского художника Пшемека Блейзыка. Его необычные, но в любом случае оригинальные граффити с первых же минут привлекают внимание, заставляя остановиться, а после оглянуться и застыть, восхищённо рассматривая разрисованные стены жилых домов...

    Удивительные рисунки с лёгкой руки талантливого художника Пшемека украшают улицы и улочки польских городов, преображая серые унылые стены жилых домов в яркие «картины». Но до не давних пор, он довольствовался лишь маленькими изображениями, рисуя их на фасадах заброшенных зданий, гаражах, заборах и воротах, и лишь спустя время решил создавать красоту там, где её смогут увидеть люди. И не прогадал. Ведь его уличное творчество – своего рода арт-галерея под открытым небом, любоваться которым можно ежедневно и совершенно бесплатно.

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    Оживающий сюр: граффити на улицах польских городов
    Оживающий сюр: граффити на улицах польских городов
    Оживающий сюр: граффити на улицах польских городов
    Оживающий сюр: граффити на улицах польских городов
    Оживающий сюр: граффити на улицах польских городов
    Оживающий сюр: граффити на улицах польских городов
    Оживающий сюр: граффити на улицах польских городов
    Оживающий сюр: граффити на улицах польских городов
    Оживающий сюр: граффити на улицах польских городов
    Оживающий сюр: граффити на улицах польских городов



    Джерело: Культурология

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