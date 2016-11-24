Папины дочки: фотограф показал, на что идут родители ради собственных детей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дети – не просто цветы жизни, но и неиссякаемый источник вдохновения и хорошего настроения.

Работы Джона – уникальная возможность вернуться в мир беззаботного детства, где каждый желающий может почувствовать себя частью того волшебства, которым пропитан каждый снимок. Или же наоборот можно запросто почерпать пару невероятных идея, воплощая их со своими детишками. В любом случае, не один зритель после просмотра не останется без улыбки. Так что хорошее настроение и заряд позитива обеспечен на целый день.

По словам Джона, снимать детей не так уж и сложно, ведь главное найти к ним свой подход и уговорить в подходящий момент замереть в нужной позе. А всё остальное происходит на уровне игры, где каждый точно знает, кому какая отведена роль.

«Чем больше в голове разных идей, тем лучше. Не стоит бояться экспериментировать. Это может быть что угодно, полюбившиеся образы из сказок, или же просто придуманные совместно сюжеты и персонажи. Главное то, что в процессе съёмки каждый получает массу незабываемых ярких впечатлений, а уже потом бонус – красочные снимки, как награда за старания...»





Джерело: Культурология