Папины дочки: фотограф показал, на что идут родители ради собственных детей
- Сьогодні, 17:15
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Розсилка
Дети – не просто цветы жизни, но и неиссякаемый источник вдохновения и хорошего настроения.
Ведь на что только не идут родители ради своих чад, чтобы на их лицах сияли улыбки и, звучал детский смех. Любящий отец, а по совместительству и фотограф Джон Вильгельм (John Wilhelm) уже не первый год придумает вместе со своими дочками новые идеи для съёмок, благодаря которым рождаются красочные образы и сюжеты, глядя на которые понимаешь, что детство прекрасная пора.
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Работы Джона – уникальная возможность вернуться в мир беззаботного детства, где каждый желающий может почувствовать себя частью того волшебства, которым пропитан каждый снимок. Или же наоборот можно запросто почерпать пару невероятных идея, воплощая их со своими детишками. В любом случае, не один зритель после просмотра не останется без улыбки. Так что хорошее настроение и заряд позитива обеспечен на целый день.
По словам Джона, снимать детей не так уж и сложно, ведь главное найти к ним свой подход и уговорить в подходящий момент замереть в нужной позе. А всё остальное происходит на уровне игры, где каждый точно знает, кому какая отведена роль.
«Чем больше в голове разных идей, тем лучше. Не стоит бояться экспериментировать. Это может быть что угодно, полюбившиеся образы из сказок, или же просто придуманные совместно сюжеты и персонажи. Главное то, что в процессе съёмки каждый получает массу незабываемых ярких впечатлений, а уже потом бонус – красочные снимки, как награда за старания...»
Джерело: Культурология