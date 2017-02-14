Пара британцев прославилась в сети как самая тренированная в мире

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На страницу Шанель подписаны 215 тысяч человек, аудитория Саймеона на порядок больше — 2,9 миллиона подписчиков

Одна слава на двоих, зато какая — лондонцы Саймеон Панда и Шанель Браун признаны в сети самой тренированной парой в мире.

Саймеону 30 лет, рост — 186 сантиметров, вес — 104 килограмма. Шанель 24 года, она весит 60 кило при росте 165 сантиметров. Познакомились в 2012 году, встречаются с 2014-го. Знакомство оказалось судьбоносным не только в личном, но и в деловом плане. Вместе они превратили свои тела в бизнес-империю благодаря общему увлечению — фитнесу.

Публикация от Chanel Brown Blogger (@chanelcocobrown) Мар 7 2017 в 10:12 PST

Хотя парочка живет, тренируется и купается в лучах славы вместе, Instagram-аккаунты у них раздельные. На страницу Шанель подписаны 215 тысяч человек, аудитория Саймеона на порядок больше — 2,9 миллиона подписчиков.

«Я был тощим подростком и, как многие в 15 лет, решил качаться. Но я не знал, что полюблю фитнес, как только возьму в руки свою первую гирю», — рассказывает Саймеон.

Публикация от Chanel Brown Blogger (@chanelcocobrown) Фев 14 2017 в 4:42 PST

Постепенно хобби переросло в новую профессию. В 2013 году молодой человек бросил нудную работу «от звонка до звонка» в службе техподдержки и занялся тем, что ему было действительно интересно: проведением фитнес-семинаров, консультированием клиентов и судейством соревнований по бодибилдингу.

Сейчас, по собственному признанию, спорт для него необходимость, а не увлечение. «Ежедневный поход в спортзал для меня так же естественен, как принятие душа», — говорит бодибилдер.

Шанель тоже не всегда была знойной красоткой с прессом, заставляющим подписчиц вздыхать от зависти. Когда-то, по ее словам, она была очень худенькой и бесформенной. Она работала визажистом и любит все, что связано с красотой и косметикой. Но теперь это лишь второе по значимости увлечение после фитнеса.

Публикация от Chanel Brown Blogger (@chanelcocobrown) Мар 2 2017 в 3:43 PST

Саймеон говорит, что познакомившись с Шанель, был поражен, насколько она прекрасна и внешне, и внутренне. Шанель же шутит, что с четырехлетнего возраста мечтала о собственном черном Кене.

Каждый день они вместе тренируются в течение полутора часов. «Мы не соперничаем друг с другом, но следим, чтобы каждый выкладывался по полной», — рассказывает Саймеон.

Также у пары одинаковый рацион питания — правда, Саймеон ест гораздо больше.

Публикация от Chanel Brown Blogger (@chanelcocobrown) Мар 13 2017 в 10:09 PDT

«Наша еда в 90 процентах случаев состоит из полезных, здоровых ингредиентов. Обычно блюда богаты белком и сложными углеводами. Едим много овощей. Типичный обед — большая миска с ломтиками куриной грудки, запеченной с кабачками, свеклой, капустой и с коричневым рисом», — говорит молодой человек.

Публикация от Chanel Brown Blogger (@chanelcocobrown) Мар 28 2017 в 6:57 PDT

Ревности нет места в их отношениях, хотя они оба выкладывают в соцсети смелые снимки и общаются с поклонниками. Напротив, они гордятся достижениями друг друга.

«Нам очень комфортно вместе. Наша цель — распространить как можно шире наше позитивное послание, делясь своими буднями с нашими подписчиками», — говорит Шанель.