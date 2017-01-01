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    Парламентские журналистки шокируют своим внешним видом

    • Сьогодні, 13:35
    • Розсилка
    Фото: соцсети

    В соцсетях начали шутить по поводу неуместных нарядов работниц СМИ

    Внешний вид двух журналисток, которые пришли сегодня в Верховную Раду позабавил присутствующих в парламенте.  Соответствующие фото опубликовала в Facebook журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

    «В Раде редко встретишь журналиста, который бы разбирался в подковерных играх и политических раскладах. Однако количество фриков зашкаливает», - написала на своей странице журналистка.

    Одна работница СМИ оделась в розовый спортивный костюм, при этом ее волосы также были окрашены в этот цвет. Вторая журналистка, вероятно, спутала Раду с ночным клубом, одев на работу в парламент ассиметричное платье с открытым плечом.

    Нетипичный для Верховной Рады внешний вид тут же стал темой обсуждения в соцсетях: кто-то был позабавлен, а кто-то возмущался неподобающей одеждой для государственного учреждения.

    «В Раду как на панель. Депутатов стало жалко, вот они всем должны что-то говорить с умным видом», - прокомментировала Ирина Панчук.

    «Фестиваль аниме в кулуарах», - написал Алекс Инеррен.

    Напомним, недавно народные избранницы пришли на работу в парламент в нарядах одинакового цвета.

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    Парламентские журналистки шокируют своим внешним видом
    Парламентские журналистки шокируют своим внешним видом
    Парламентские журналистки шокируют своим внешним видом
    Фото: соцсети

     

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