Парламентские журналистки шокируют своим внешним видом

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Фото: соцсети

В соцсетях начали шутить по поводу неуместных нарядов работниц СМИ

Внешний вид двух журналисток, которые пришли сегодня в Верховную Раду позабавил присутствующих в парламенте. Соответствующие фото опубликовала в Facebook журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

«В Раде редко встретишь журналиста, который бы разбирался в подковерных играх и политических раскладах. Однако количество фриков зашкаливает», - написала на своей странице журналистка.

Одна работница СМИ оделась в розовый спортивный костюм, при этом ее волосы также были окрашены в этот цвет. Вторая журналистка, вероятно, спутала Раду с ночным клубом, одев на работу в парламент ассиметричное платье с открытым плечом.

Нетипичный для Верховной Рады внешний вид тут же стал темой обсуждения в соцсетях: кто-то был позабавлен, а кто-то возмущался неподобающей одеждой для государственного учреждения.

«В Раду как на панель. Депутатов стало жалко, вот они всем должны что-то говорить с умным видом», - прокомментировала Ирина Панчук.

«Фестиваль аниме в кулуарах», - написал Алекс Инеррен.

Напомним, недавно народные избранницы пришли на работу в парламент в нарядах одинакового цвета.