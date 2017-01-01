Пасха уже на носу. Идеи красивого декора праздничных венков
- Сьогодні, 16:54
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Для экономии времени и сил можно приобрести готовую основу для вашего шедевра, которая станет базой для следующих экспериментов
К Пасхе остается не так уж много времени. Поэтому стоит подумать о стильный декор, который сделает твою дом по-настоящему весенней, праздничной.
Начнем с венков, которыми традиционно украшают двери дома перед всеми большими праздниками. Их не трудно сделать самостоятельно из различных гибких ветвей.
Для экономии времени и сил можно приобрести готовую основу, которая станет базой для следующих экспериментов.
Посмотрите нашу подборку и выберите декор по душе, а затем перенеси его на свой венчик. Можете немного поимпровизировать с текстурами и цветами.
Джерело: telegraf.com.ua