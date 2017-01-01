  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Пасхальный декор в национальном стиле

    • Сьогодні, 12:11
    • Розсилка

    Символы христианского праздника, без которых Пасха не будет Пасхой

    Увлекшись современным пасхальным декором, мы часто забываем об истинном значении этого праздника. Ведь Пасха — это не только праздник  Воскрешения Христа, но и праздник весны, символизирующий пробуждение и возрождение жизни.

    В этой статье мы постараемся рассказать об основных символах Пасхи и элементах национального декора, которыми можно украсить дом в этот светлый праздник.

    Символ весны и возрождения
    С чем у нас символизируется весна? Конечно же, с пробуждением природы, необычной легкостью, теплым весенним солнцем и первыми цветами. Именно цветы являются символом возрождения. Традиционными для этого праздника являются все цветы, которые расцветают как раз в это время: нарциссы, гиацинтами, фиалки, тюльпаны, подснежники, ландыши. Цветами украшают праздничный стол, пасху, иконы и венки. Кроме того, дом украшали пасхальными венками и букетами из засушенных цветов.

    Символ жизни
    Символом начала жизни являются пасхальные яйца. Яйца на Пасху не только красят, но и расписывают. Отсюда и пошли их украинские названия «крашенки» и «писанки». Также, яйца можно использовать для изготовления разных декоративных элементов, таких, как свечи в скорлупе или маленькие вазочки из скорлупы.

    Символ света
    Как можно догадаться – это свечи. Традиционно дом украшали свечами в особых пасхальных подсвечниках. Также свечами можно украсить праздничный стол и паску.

    3pasha6

    Кроме упомянутых выше символов Пасхи, дом часто украшался вышитыми рушниками и плетенными корзинками. 

    Ну и конечно же, какой стол может обойтись без паски — традиционного праздничного пасхального хлеба.

    Джерело: homester

    Читайте також
    Пасха 2017
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ