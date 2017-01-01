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    Пенелопа Крус показала свою первую обложку в глянцевом журнале

    • Сьогодні, 19:04
    • Розсилка

    Артистка радует фанов архивными кадрами

    Испанская актриса Пенелопа Крус обнародовала на своей странице фотоблога снимок со своей первой обложкой журнала.

    42-летняя звезда вспомнила, как в 14 впервые снялась для глянца.

    «Это была моя первая обложка! Мне было всего 14!», - подписала свой пост красавица.

    На снимке будущая кинодива позирует с челкой и практически без макияжа.

    Ранее Пенелопа показала еще одну детскую фотографию со своей сестрой Моникой к ее дню рождения. 

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