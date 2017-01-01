Пенелопа Крус показала свою первую обложку в глянцевом журнале



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артистка радует фанов архивными кадрами

Испанская актриса Пенелопа Крус обнародовала на своей странице фотоблога снимок со своей первой обложкой журнала.

42-летняя звезда вспомнила, как в 14 впервые снялась для глянца.

«Это была моя первая обложка! Мне было всего 14!», - подписала свой пост красавица.

На снимке будущая кинодива позирует с челкой и практически без макияжа.

Ранее Пенелопа показала еще одну детскую фотографию со своей сестрой Моникой к ее дню рождения.