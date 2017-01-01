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    Первая леди США Меланья Трамп: женщина, с которой мир не сводит глаз

    • Сьогодні, 07:38
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    Третья жена Дональда Трампа, 45-го президента США, словенка Мелания Трамп отныне первая леди страны.

    Мелания Кнавс родилась в 1970 году в Севници, регион Посавье, в Социалистической Федеративной Республике Югославия. Ее отец Виктор Кнавс родом из ближайшего города, Радече, а мать Амалия - из деревни в окрестностях Севници, в пригороде замка Севници.

    Мелания начала обучения в Люблинском университете по специальности «архитектура и дизайн», но покинула после первого курса и переехала в Милан делать карьеру модели, которую начала в 16 лет.

    Работая для журнала Allure, в 1999 году Мелания познакомилась с Дональдом Трампом. Отношения с ним укрепились, когда она стала профессиональной моделью и начала выступать в Нью-Йорке. Их связь стало известно после запуска успешного и бизнес-ориентированного реалити-шоу Трампа The Apprentice, а также после выступления Кнавс с Трампом на радио-шоу The Howard Stern Show, где Трамп сообщил о любви своей жизни.

    В каких же нарядах появлялась на публике первая леди США Меланья Трамп после инаугурации Дональда Трампа 20 января 2017 года.

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    Первая леди Меланья Трамп встречает своего супруга, президента США Дональда Трампа, в Международном аэропорту Палм-Бич во Флориде, 3 февраля 2017 года.
    Дональд и Меланья Трамп прибывают в гольф-клуб Trump International Golf на просмотр Супербоула, в котором соревновались команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Атланта Фэлконс», в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде, 5 февраля 2017 года.
    Первая леди США Меланья Трамп на 60-м гала-вечере Красного Креста в клубе Mar-a-Lago в городе Палм-Бич во Флориде, 7 февраля 2017 года.
    Дональд и Меланья Трамп в день инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2017 года.
    Президент США Дональд Трамп представляет первую леди Меланью Трамп на инаугурационном балу в Вашингтоне, 20 января 2017 года.
    Первая леди США Меланья Трамп в день инаугурации Дональда Трампа в Белом доме в Вашингтоне, 20 января 2017 года.
    Дональд и Меланья Трамп прибывают в Вашингтонский кафедральный собор, 21 января 2017 года.
    Первая леди Меланья Трамп танцует с военным на балу после инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2017 года.
    Первая леди США Меланья Трамп в день инаугурации Дональда Трампа в Белом доме в Вашингтоне, 20 января 2017 года.
    Меланья Трамп поправляет галстук своему сыну Бэррону на церемонии инаугурации Дональда Трампа в Белом доме в Вашингтоне, 20 января 2017 года.
    Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп танцуют на балу после инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2017 года.
    Дональд Трамп, Меланья Трамп и их сын Бэррон на церемонии инаугурации в Белом доме в Вашингтоне, 20 января 2017 года.
    Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на инаугурационном балу в Вашингтоне, 20 января 2017 года.
    Действующий президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама сопровождают новоизбранного президента Дональда Трампа и его супругу Меланью на чаепитие перед церемонией инаугурации в Белом доме в Вашингтоне, 20 января 2017 года.
    Новоизбранный президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья везут подарок действующему президенту Бараку Обаме и первой леди Мишель Обаме, которые пригласили их на чаепитие перед церемонией инаугурации в Белом доме в Вашингтоне, 20 января 2017 года.
    Дональд и Меланья Трамп в день инаугурации на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, 20 января 2017 года.
    Первая леди США Меланья Трамп: женщина, с которой мир не сводит глаз

    Также напомним читателям 10 главных цитат инаугурационной речи президента Трампа.

    Джерело: ФотоТелеграф
    США Дональд Трамп Меланія Трамп
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