Первая леди США Меланья Трамп: женщина, с которой мир не сводит глаз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Третья жена Дональда Трампа, 45-го президента США, словенка Мелания Трамп отныне первая леди страны.

Мелания Кнавс родилась в 1970 году в Севници, регион Посавье, в Социалистической Федеративной Республике Югославия. Ее отец Виктор Кнавс родом из ближайшего города, Радече, а мать Амалия - из деревни в окрестностях Севници, в пригороде замка Севници.

Мелания начала обучения в Люблинском университете по специальности «архитектура и дизайн», но покинула после первого курса и переехала в Милан делать карьеру модели, которую начала в 16 лет.

Работая для журнала Allure, в 1999 году Мелания познакомилась с Дональдом Трампом. Отношения с ним укрепились, когда она стала профессиональной моделью и начала выступать в Нью-Йорке. Их связь стало известно после запуска успешного и бизнес-ориентированного реалити-шоу Трампа The Apprentice, а также после выступления Кнавс с Трампом на радио-шоу The Howard Stern Show, где Трамп сообщил о любви своей жизни.

В каких же нарядах появлялась на публике первая леди США Меланья Трамп после инаугурации Дональда Трампа 20 января 2017 года.

Также напомним читателям 10 главных цитат инаугурационной речи президента Трампа.