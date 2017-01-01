Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
Сьогодні, 12:11
Розсилка
Мариам Шагинян считается первой в Турции женщиной, которая стала профессионально заниматься фотографией.
Мариам Шагинян родилась в 1911 году в Турции, в богатой и влиятельной семье. Ее дед был представителем провинции Сивас в первом османском парламенте, созданном в 1877 году.
После геноцида армян 1915 года семья Шагинян сбежала в Стамбул, бросив несколько заводов и недвижимость. Семья поселилась в районе Харби в Стамбуле, где этнических чисток не было, и вскоре приспособилась к новому стилю жизни. Мариам посещала местную армянскую школу Есаян.
Армянская беженка, образованная и знающая несколько языков, она видела почти весь XX век и большую часть жизни управляла фотостудией своего отца.