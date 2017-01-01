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    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели

    • Сьогодні, 12:11
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    Мариам Шагинян считается первой в Турции женщиной, которая стала профессионально заниматься фотографией.

    Мариам Шагинян родилась в 1911 году в Турции, в богатой и влиятельной семье. Ее дед был представителем провинции Сивас в первом османском парламенте, созданном в 1877 году.

    После геноцида армян 1915 года семья Шагинян сбежала в Стамбул, бросив несколько заводов и недвижимость. Семья поселилась в районе Харби в Стамбуле, где этнических чисток не было, и вскоре приспособилась к новому стилю жизни. Мариам посещала местную армянскую школу Есаян. 

    Армянская беженка, образованная и знающая несколько языков, она видела почти весь XX век и большую часть жизни управляла фотостудией своего отца.

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    Кроме состоятельных турчанок, детей и прекрасных длинноволосых девушек, Мариам Шагинян фотографировала мужчин в женской одежде, сектантов и представителей этнических меньшинств.

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    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели
    Первая в Турции женщина-фотограф и ее экстравагантные модели

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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