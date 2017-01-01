Первобытная красота и жестокие бои: как живет племя сури из Эфиопии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

О племени сури из Эфиопии известно немного: это закрытое сообщество практически не контактирует с внешним миром и ведет первобытный образ жизни.

По традиции женщины и мужчины сури уделяют много внимания своему внешнему виду. В почете у племени – шрамирование, украшение тела орнаментами и цветочно-травяными экибанами, для женщин также характерно растягивание нижней губы глиняным диском. Выглядит для нас все это экстравагантно и диковинно.

Снимки людей из племени сури сделаны Марио Гертом, 40-летним фотографом, который побывал в Эфиопии, познакомился с затерянным в горах племенем. Марио сделал серию портретов, а также запечатлел сури за повседневными занятиями.

Сури, как и многие другие эфиопские народности, наиболее привлекательным в женщинах считают растянутую нижнюю губу, в которую вставляется глиняный диск. Для этого женщинам выбивают два передних зуба и делают прокол в губе, постепенно растягивая образовавшуюся «петлю». Считается, что чем больше диаметр диска, тем больше коров получит отец красавицы, выдавая ее замуж. Коровы особенно ценятся в племени, поскольку это источник молока и крови. В среднем «зажиточные» роды владеют 30-40 коровами, а для вступления в брак нужно подарить семье избранницы не менее 60 голов скота.

Особое отношение в культуре сури и к разрисовыванию тела. Орнаменты наносятся белой глиной, прическу украшают цветами, травами и фруктами. Исследователи считают, что в эфиопских племенах тело воспринимается, как холст, и такое украшение – способ самоидентификации, возможность рассказать о себе соплеменникам. Особым событием в жизни сури являются мужские бои на копьях. Такие бои обычно устраивают между мужчинами из разных деревень (в каждой проживает от 40 до 2,5 тысяч людей), воины вступают в бой без одежды, жестокие столкновения иногда заканчиваются смертельным исходом. Во время боя мужчины демонстрируют свою силу и отвагу женщинам. Кроме того, такие тренировки важны и для поддержания племени в «боевой готовности», время от времени соседские племена совершают набеги на сури. Правительство Эфиопии ввело официальный запрет на подобные бои с использованием копий, но традиция оказалась сильнее закона.

Джерело: Культурология