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    Первое в мире аэротакси начнет развозить пассажиров уже в следующем году

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    Разработки в области пассажирских дронов, способных транспортировать человека, ведут сразу несколько компаний. Однако на сегодняшний день только немцы из E-volo вплотную приблизились к тому, чтобы преодолеть стадию концепта. В марте прошлого года компания провела первый пилотируемый полет прототипа Volocopter VC200. Теперь на его основе построена серийная модель 18-роторного мультикоптера — Volocopter 2X.
    Этот агрегат может управляться оператором с земли, следовать по маршруту автономно или пилотироваться из кабины. Но из-за законодательных ограничений на первых порах будет использоваться только третий вариант. По словам представителей E-volo, регулярная эксплуатация Volocopter 2X начнется в Германии в 2018 году.
    Пустой мультикоптер весит 290 килограммов и может принимать на борт до 160 килограммов груза или двух человек среднего телосложения. С максимальной загрузкой летательный аппарат способен осилить 27 километров на скорости 70 километров в час или продержаться в воздухе 27 минут, но в этом случае скорость не должна превышать 50 километров в час.
    Максимальная же скорость аппарата составляет 100 километров в час, а полное время зарядки батарей чуть-чуть не дотягивает до двух часов.
    В E-Volo утверждают, что управлять таким такси в Германии сможет любой владелец спортивной летной лицензии. Следующим шагом компании будет разработка мультикоптера на четыре посадочных места.
    Первое в мире аэротакси начнет развозить пассажиров уже в следующем году
    • Сьогодні, 17:22
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    Несмотря на то, что сухопутные транспортные средства с каждым годом становятся все совершеннее, это никак не способствует решению осточертевшей проблемы дорожных пробок.

    Но уже близок тот день, когда фантастические фильмы, в которых люди передвигаются по городу по воздуху, окажутся пророческими. Немецкая конструкторская компания E-volo объявила о том, что уже в следующем году их детище — летательный аппарат под названием Volocopter 2X — поступит в серийное производство и станет первым в мире сертифицированным аэротакси.

    Джерело: BigPicture

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