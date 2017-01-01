Первое в мире аэротакси начнет развозить пассажиров уже в следующем году



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несмотря на то, что сухопутные транспортные средства с каждым годом становятся все совершеннее, это никак не способствует решению осточертевшей проблемы дорожных пробок.

Но уже близок тот день, когда фантастические фильмы, в которых люди передвигаются по городу по воздуху, окажутся пророческими. Немецкая конструкторская компания E-volo объявила о том, что уже в следующем году их детище — летательный аппарат под названием Volocopter 2X — поступит в серийное производство и станет первым в мире сертифицированным аэротакси.

Джерело: BigPicture