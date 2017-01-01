Первые в интернете: Какое фото залили в сеть первым и почему



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На первом выложенном в сеть снимке оказались изображены девушки из пародийной музыкальной группы

На первой в истории интернета фотографии были изображены не котики, не кинозвезды и даже не порно, а четыре девушки из женевского музыкального коллектива Les Horribles Cernettes. Это пародийная группа, созданная сотрудницами Европейской организации ядерных исследований (CERN) — той самой, что впоследствии построила





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Большой адронный коллайдер (название Les Horribles Cernettes как раз повторяет аббревиатуру Large Hadron Collider). Четыре девушки в винтажных платьях выступали на внутрикорпоративных вечеринках и пели шуточные песенки об актуальных для сотрудников проблемах. К примеру, в их первом хите под названием «Коллайдер» лирическая героиня сетует, что влюбилась в физика, а тот ничего, кроме своего дурацкого коллайдера, не замечает.

Чести стать первыми звездами интернета «Ужасные цернетки» удостоились практически по блату: создатель концепции Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли тоже был их коллегой. Собственно, проект World Wide Web он придумал во время работы над внутренней системой оборота документов для CERN. Создавая в 1992 году веб-сайт, посвященный общественной деятельности организации, Бернерс-Ли решил похвастаться в том числе музыкальными достижениями CERN (а заодно протестировать возможность загрузки фотофайлов).





Джерело: Bird In Flight