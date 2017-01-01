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    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами

    • Сьогодні, 14:22
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    В советские годы высмеивали и/или клеймили позором практически все, что не соответствовало общепринятым нормам, от причесок до музыкальных предпочтений.

     Но чем больше одинаковых коричневых брюк выпускала легкая промышленность, тем чаще молодежь заглядывалась на фотографии западных дамочек.

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    И по возможности перенимала стиль. Ну а сатирические журналы только того и ждали — карикатур наделали на сто лет вперед.

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    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами
    «Петухиппи»: как советские журналы издевались над стилягами

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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