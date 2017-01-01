  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды

    • Сьогодні, 16:25
    • Розсилка

    В новой коллекции автор продолжила заданный ранее стиль - ориентацию на сексуальную спортивную одежду

    Певица и дизайнер Рианна представила в Париже новую коллекцию бренда Fenty x Puma осень-зима 2017/2018. Показ прошел в Национальной библиотеке Франции. Модели шагали прямо по столам, заставленных зелеными настольными лампами и толстыми книгами.

    Шоу открыла модель с обнаженной грудью, которую едва прикрывал длинный пуховик. Верхняя одежда покрыта клетчатым принтом. Образ дополнен большим количеством аксессуаров, зелеными сапогами и книгой, имитирующей клатч.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды
    Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды

    В новой коллекции автор продолжила заданный ранее стиль - ориентацию на сексуальную спортивную одежду. Объединив секс и спорт, прошлась по классическим препп-темам - опрятный и сдержанный стиль учеников дорогих американских колледжей. Соединила шотландскую клетку тартан, официальная форма учеников частных школ-пансионов, со спортивным джерси. Также в коллекции присутствуют монограммы в университетском стиле, регби-полоски и классические костюмы.

    Сама же певица-дизайнер в завершение шоу появилась на подиуме в длинном пальто свежего желто-зеленого оттенка. Одежду, которая больше похожа на банный халат, соединила с принтованной футболкой и туфлями на каблуках, сделанных на спортивный манер.

    Джерело: Gazeta.ua

    спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ