Певица Рианна представила откровенную коллекцию женской одежды

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В новой коллекции автор продолжила заданный ранее стиль - ориентацию на сексуальную спортивную одежду

Певица и дизайнер Рианна представила в Париже новую коллекцию бренда Fenty x Puma осень-зима 2017/2018. Показ прошел в Национальной библиотеке Франции. Модели шагали прямо по столам, заставленных зелеными настольными лампами и толстыми книгами.

Шоу открыла модель с обнаженной грудью, которую едва прикрывал длинный пуховик. Верхняя одежда покрыта клетчатым принтом. Образ дополнен большим количеством аксессуаров, зелеными сапогами и книгой, имитирующей клатч.

В новой коллекции автор продолжила заданный ранее стиль - ориентацию на сексуальную спортивную одежду. Объединив секс и спорт, прошлась по классическим препп-темам - опрятный и сдержанный стиль учеников дорогих американских колледжей. Соединила шотландскую клетку тартан, официальная форма учеников частных школ-пансионов, со спортивным джерси. Также в коллекции присутствуют монограммы в университетском стиле, регби-полоски и классические костюмы.

Сама же певица-дизайнер в завершение шоу появилась на подиуме в длинном пальто свежего желто-зеленого оттенка. Одежду, которая больше похожа на банный халат, соединила с принтованной футболкой и туфлями на каблуках, сделанных на спортивный манер.

Джерело: Gazeta.ua