Пейзажи редкой красоты: зимняя сказка в Киото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На прошлых выходных настоящим подарком для жителей Киото и его гостей стал сильный снегопад, благодаря которому в старинном городе воцарилась атмосфера волшебной зимней сказки.

Многочисленные достопримечательности из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которыми изобилует бывшая столица Японии, смотрятся по-особенному красиво под снежным покровом.

Восторженные туристы заполнили социальные сети множеством фотографий, которыми любовался весь мир. Лучшие из них – в нашей подборке.

Джерело: ФотоТелеграф