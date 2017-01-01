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    Пейзажи редкой красоты: зимняя сказка в Киото

    • Сьогодні, 07:23
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    На прошлых выходных настоящим подарком для жителей Киото и его гостей стал сильный снегопад, благодаря которому в старинном городе воцарилась атмосфера волшебной зимней сказки.

    Многочисленные достопримечательности из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которыми изобилует бывшая столица Японии, смотрятся по-особенному красиво под снежным покровом.

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    Пейзажи редкой красоты: зимняя сказка в Киото
    Пейзажи редкой красоты: зимняя сказка в Киото
    Пейзажи редкой красоты: зимняя сказка в Киото
    Пейзажи редкой красоты: зимняя сказка в Киото
    Пейзажи редкой красоты: зимняя сказка в Киото
    Пейзажи редкой красоты: зимняя сказка в Киото
    Пейзажи редкой красоты: зимняя сказка в Киото
    Пейзажи редкой красоты: зимняя сказка в Киото
    Пейзажи редкой красоты: зимняя сказка в Киото
    Пейзажи редкой красоты: зимняя сказка в Киото
    Пейзажи редкой красоты: зимняя сказка в Киото
    Пейзажи редкой красоты: зимняя сказка в Киото

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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