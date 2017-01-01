Пикантные каникулы: Олега Ляшко застукали с парнем в Австрии

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко проводит майские праздники в мужской компании.

Скандальный политик, не раз замеченный на отдыхе в компании мужчин, продолжает интриговать украинцев.

7 мая Олег Ляшко со своим кумом Юрием Сухиным улетел в Вену.

Как сообщает издание strana.ua, сразу по прилёту, Ляшко и Сухина встретил молоденький студент Даниэль Лайс, с которым уже не раз Олег Ляшко «выходил в свет».

Компания села в одну машину и отправилась в сторону города Грац по автобану. Целый день трое мужчин ездили по ресторанам и клубам Клагенфурта - городе на юге Австрии. По сообщениям очевидцев, Ляшко, Сухин и молоденький студент разместились в одном отеле.