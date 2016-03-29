  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Пин-ап-календарь с героинями советских фильмов в игривых образах

    • Сьогодні, 09:10
    • Розсилка

    Пин-ап-художник Андрей Тарусов запомнился многим своими необычными календарями на разные темы: от покемонов до принцесс.

    На этот раз Тарусов создал «Кинематографический календарь», в котором знакомые персонажи из советского кино представлены в неожиданно раскрепощенных образах.

    Читайте також

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Девушка из «Джентльменов удачи», с которой заигрывал Косой, была в более скромном наряде.
    Хорошей девочке Лиде и в этот раз не нашлось образа, но есть другая героиня Селезневой — Зина из «Ивана Васильевича».
    Досталось и Констанции из «Трех мушкетеров». Очень откровенный наряд у служанки королевы Франции.
    А вот и Нина из «Кавказской пленницы».
    «Тот самый Мюнхгаузен». Обратите внимание на количество дней в мае на календаре.
    Диана из «Человека с бульвара Капуцинов» и так была очень сексуальна, но художник решил еще добавить акцентов.
    «Полосатый рейс».
    Дрессировщица в исполнении Маргариты Назаровой выплывала из моря в менее сексуальном виде. Зато довольно точно отрисован герой Ланового.
    «Я шагаю по Москве».
    «Руссо туристо облико морале».
    12 стульев
    Последний месяц года оформлен под «Карнавальную ночь».
    В следующем году в декабре, наверное, достанется Барбаре Брыльске.
    Пин-ап-календарь с героинями советских фильмов в игривых образах

    В посте использованы кадры из художественных фильмов «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Тот самый Мюнхгаузен», «Человек с бульвара Капуцинов», «Полосатый рейс», «Белое солнце пустыни», «Я шагаю по Москве», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Карнавальная ночь», а также иллюстрации Андрея Тарусова к «Кинематографическому календарю — 2017».

    Джерело: BigPicture

    Читайте також
    кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ