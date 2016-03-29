Пин-ап-календарь с героинями советских фильмов в игривых образах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пин-ап-художник Андрей Тарусов запомнился многим своими необычными календарями на разные темы: от покемонов до принцесс.

На этот раз Тарусов создал «Кинематографический календарь», в котором знакомые персонажи из советского кино представлены в неожиданно раскрепощенных образах.

В посте использованы кадры из художественных фильмов «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Тот самый Мюнхгаузен», «Человек с бульвара Капуцинов», «Полосатый рейс», «Белое солнце пустыни», «Я шагаю по Москве», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Карнавальная ночь», а также иллюстрации Андрея Тарусова к «Кинематографическому календарю — 2017».

Джерело: BigPicture