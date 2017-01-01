Платье в клетку виши - тренд лета 2017

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Выбираем модное платье в клетку под свой тип фигуры

Клетка виши или гингем - некрупная клетка, в основном, из двух цветов (один из которых чаще всего, белый) стал одним из самых модных трендов в этом сезоне. Но это и не странно, ведь такие иконы стиля, как Одри Хепберн или Бриджит Бардо с удовольствием носили вещи в подобном стиле еще много лет назад.

На лето идеально будет платье с мелким узором – женственно, стильно и непременно с дозой сексуальной привлекательности.

Как носить?

Платье в клетку виши идеально подходит для жарких летних дней. Также оно отлично подойдет на свидание дуэтом с невысокими шпильками. На каждый день или для отдыха на озере идеально подойдут шлепанцы или босоножки. В жаркий день в городе платье элегантно будет выглядеть с туфлями без пятки или классическими балетками. На вечер к нему можно надеть джинсовую или короткую кожаную куртку.

Какое выбрать?

Моделей платьев в клетку сейчас очень много. Классический рисунок - черно-белый. Хотя в этом сезоне модницы предпочитают красно-белую клетку. Очень женственно выглядят платья за колено. А для отдыхающих подойдет короткое платье на бретелях.

Источник: tematmoda.pl

Перевела: Зоряна Вареня