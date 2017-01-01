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    Платье в клетку виши - тренд лета 2017

    • Сьогодні, 19:00
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    Выбираем модное платье в клетку под свой тип фигуры

    Клетка виши или гингем - некрупная клетка, в основном, из двух цветов (один из которых чаще всего, белый) стал одним из самых модных трендов в этом сезоне. Но это и не странно, ведь такие иконы стиля, как Одри Хепберн или Бриджит Бардо  с удовольствием носили вещи в подобном стиле еще много лет назад.

    На лето идеально будет платье с мелким узором – женственно, стильно и непременно с дозой сексуальной привлекательности.

    Как носить?

    Платье в клетку виши идеально подходит для жарких летних дней. Также оно отлично подойдет на свидание  дуэтом  с невысокими шпильками. На каждый день или для отдыха на озере идеально подойдут  шлепанцы или босоножки. В жаркий день в городе платье элегантно будет выглядеть с туфлями без пятки или классическими балетками. На вечер к нему можно надеть джинсовую или короткую кожаную  куртку.

    Какое выбрать?

    Моделей платьев в клетку сейчас очень много. Классический рисунок - черно-белый. Хотя  в этом сезоне модницы  предпочитают красно-белую клетку. Очень женственно выглядят платья за колено. А  для отдыхающих подойдет короткое платье на бретелях.

    Источник: tematmoda.pl

    Перевела: Зоряна Вареня

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