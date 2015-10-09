По-домашнему: фотограф показал, как украшают подъезды в Минске

«Проект «Клаустрофобия» был задуман как небольшое исследование социальных пространств — подъездов в жилых домах Минска.

Он должен был ответить на вопрос: почему людям так хочется вынести личное наружу, в социальное пространство, и преобразовать его, исходя из своих эстетических вкусов. Однако, признаюсь, ответ на этот вопрос я так и не получил — в процессе съемки я понял, что неправильно его сформулировал и проект вряд ли должен быть краткосрочным. Я пришел к выводу, что нужно задавать вопрос не об эстетическом восприятии человеком окружающего его пространства, а о его психологическом видении. И, как мне подумалось, стоит искать фобию, которую своими манипуляциями человек желает если не победить, то хотя бы минимизировать», - рассказал Александр Каленик.