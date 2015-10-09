По-домашнему: фотограф показал, как украшают подъезды в Минске
- Сьогодні, 13:54
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Розсилка
Белорусский фотограф Александр Каленик запечатлел подъезды жилых домов и показал, как, пытаясь облагородить стены и лестничные площадки, люди борются со своими фобиями.
«Проект «Клаустрофобия» был задуман как небольшое исследование социальных пространств — подъездов в жилых домах Минска.
Он должен был ответить на вопрос: почему людям так хочется вынести личное наружу, в социальное пространство, и преобразовать его, исходя из своих эстетических вкусов. Однако, признаюсь, ответ на этот вопрос я так и не получил — в процессе съемки я понял, что неправильно его сформулировал и проект вряд ли должен быть краткосрочным. Я пришел к выводу, что нужно задавать вопрос не об эстетическом восприятии человеком окружающего его пространства, а о его психологическом видении. И, как мне подумалось, стоит искать фобию, которую своими манипуляциями человек желает если не победить, то хотя бы минимизировать», - рассказал Александр Каленик.
Живя в типичном доме-скворечнике в Минске и каждый день видя эти места, я понял, что у меня клаустрофобия. Думаю, я не одинок в своем страхе, ибо в противном случае стены подъездов были бы чисты. Подъезды наших домов — в своем роде «клаустрофобные» пространства. Возможно, именно поэтому так велика наша тяга к тому, чтобы облагородить их, расширить, впустить в них свет, населить образами.
Джерело: Bird In Flight