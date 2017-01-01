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    По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта

    • Сьогодні, 07:07
    • Розсилка

    «Зловещая красота» - так можно сказать о данной серии работ, в которой запечатлён позабытый Богом и людьми приют, чьи полуразрушенные комнаты хранят в себе не одну историю, полную тайн и загадок.

    Vacant Photography не первый год специализируются на подобной съёмке.

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    Путешествуя по всему миру, они снимают полуразрушенные дома, заброшенные здания, шахты, опустевшие фабрики, позабытые замки и дворцы, демонстрируя миру их величественную, но в тоже время ужасающую красоту. Таким образом, автор этих работ старается показать то, что, несмотря на время и его проделки, даже руины могут выглядеть весьма привлекательно, главное найти нужный ракурс и подобрать подходящее освещение. И совсем неудивительно, что большая часть снимков напоминает достаточно жуткие кадры из фильмов, в основе сюжетов которых лежит интрига. 

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    По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта
    По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта
    По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта
    По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта
    По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта
    По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта
    По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта
    По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта
    По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта
    По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта
    По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта
    По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта
    По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта

    Джерело: Культурология

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    фотограф
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