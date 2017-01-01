По ту сторону двери, или пугающая красота заброшенного приюта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Зловещая красота» - так можно сказать о данной серии работ, в которой запечатлён позабытый Богом и людьми приют, чьи полуразрушенные комнаты хранят в себе не одну историю, полную тайн и загадок.

Vacant Photography не первый год специализируются на подобной съёмке.

Путешествуя по всему миру, они снимают полуразрушенные дома, заброшенные здания, шахты, опустевшие фабрики, позабытые замки и дворцы, демонстрируя миру их величественную, но в тоже время ужасающую красоту. Таким образом, автор этих работ старается показать то, что, несмотря на время и его проделки, даже руины могут выглядеть весьма привлекательно, главное найти нужный ракурс и подобрать подходящее освещение. И совсем неудивительно, что большая часть снимков напоминает достаточно жуткие кадры из фильмов, в основе сюжетов которых лежит интрига.

Джерело: Культурология